La Asamblea se niega aceptar el nuevo reglamento del Grupo Mixto al no haber sido elaborado con Antelo

El Grupo Mixto continúa sin reglamento propio de funcionamiento después de que la Mesa de la Asamblea aprobara la inclusión en el mismo del diputado de Vox José Ángel Antelo, después de que sus compañeros decidieran expulsarlo.

El plazo para presentarlo acabó el pasado 18 de marzo, sin embargo, el órgano rector de la Cámara autonómica descartó en su reunión del lunes aceptar o rechazar el texto propuesto tras recibir un escrito del propio Antelo advirtiendo de que sus nuevos compañeros de grupo, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, de la coalición de Podemos-Izquierda Unida, no habían contado con él para desarrollar las nuevas normas de funcionamiento.

El portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, indica a Antelo su nuevo asiento en el Pleno tras haber sido expulsado del Grupo Vox. / Iván J. Urquízar

Según ha podido saber esta redacción de fuentes parlamentarias, la Asamblea va a requerir a los tres integrantes del Grupo Mixto que se reúnan para que el reglamento a estudiar sea fruto de un consenso. Cuando sea así, la Mesa de la Cámara estará en disposición de votar a favor o en contra.

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la próxima reunión de la Mesa no tendrá lugar hasta bien entrado el mes de abril, por lo que los diputados de Podemos-IU tienen espacio suficiente para verse con su nuevo compañero y decidir los tiempos de intervención con los que contará cada uno y la distribución de las retribuciones que le corresponden al Grupo Mixto.

Hace unos días, la actual portavoz, María Marín, reconocía ante la prensa de que el reglamento estaba "prácticamente terminado", pero se quejaba de la falta de información por parte de la propia Mesa de la Asamblea. "No nos han dicho nada", dijo, en referencia a la futura ubicación de Antelo en las oficinas del Grupo Mixto, los recursos asignados o los despachos disponibles.