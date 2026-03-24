El programa Caetra se exhibirá ante el Comité de las Regiones en la cumbre europea de defensa que se celebrará en Cartagena

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunció este martes que Cartagena será la sede, el próximo 16 de junio, de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, una cita que, según subrayó, llega en un momento "fundamental" para definir la hoja de ruta de la Unión Europea en materia de defensa y seguridad.

Será la cuarta reunión de este órgano desde su constitución en abril de 2025 y la primera que se celebrará fuera de Bruselas, después de que el propio López Miras, que preside este grupo de trabajo, propusiera que el encuentro tuviera lugar en Cartagena.

El jefe del Ejecutivo murciano explicó que la elección de la ciudad responde al interés por mostrar el potencial del programa Caetra del Gobierno regional, que tiene en Cartagena su núcleo principal y que ya ha despertado el interés de otras regiones europeas como modelo para reforzar el tejido empresarial vinculado al sector de la defensa y la seguridad.

Este encuentro situará a la Región en el centro del debate europeo sobre el refuerzo de las capacidades de defensa, en un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre internacional

En la reunión participarán, según avanzó López Miras, presidentes de otras regiones europeas, representantes del Parlamento Europeo, responsables de la Comisión Europea y miembros de las Fuerzas Armadas. El presidente regional defendió además que su papel al frente de este órgano europeo resulta beneficioso para la Región de Murcia, al situarla en una posición destacada dentro del debate sobre la estrategia europea de defensa, la captación de fondos y la toma de decisiones.

"Queremos trasladar que en el futuro de la defensa europea las regiones tienen mucho que decir. Y si se trata de territorios como la Región de Murcia, que tienen un vínculo indivisible con las Fuerzas Armadas, mucho más", afirmó.

"Queremos transmitir que en el futuro de la defensa, las regiones tienen mucho que decir. Y si se trata de territorios como la Región, que tienen un vínculo indivisible con las Fuerzas Armadas, mucho más", afirma López Miras

El Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones fue creado con el objetivo de garantizar que la dimensión local y regional quede reflejada en los esfuerzos de defensa de la UE. López Miras fue elegido presidente de este órgano tras impulsar el dictamen ‘Una industria europea de la Defensa fuerte’, un documento con aportaciones a la futura Estrategia Industrial de Defensa Europea.

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Integrado por nueve miembros, este grupo actúa como una plataforma de cooperación interinstitucional con los principales organismos comunitarios, facilita el intercambio de buenas prácticas entre regiones y busca dar coherencia a los dictámenes sobre defensa, con la intención de que el trabajo del Comité Europeo de las Regiones en este ámbito aporte valor estratégico y conocimiento especializado.