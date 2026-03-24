Lucas exige a López Miras que complemente las ayudas estatales para paliar los efectos de la guerra en Irán

"¿Qué ha pasado con las medidas que anunció López Miras para paliar las consecuencias de la guerra en Irán?", se preguntó este martes el secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas, lamentando que dos semanas después no hay "ni rastro de ellas".

El líder del PSRM pide al Gobierno regional "que complemente las medidas aprobadas por el Gobierno de España, porque puede y debe hacerlo", exigiéndole también "menos propaganda y más gestión".

El líder del PSRM subraya que Cataluña, País Vasco y Asturias ya han aprobado sus propias ayudas

Fue la semana pasada, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un paquete de ochenta medidas que movilizarán 5.000 millones de euros, entre ellas la bajada de impuestos de la luz, el gas y los combustibles, convirtiéndose en el "mayor escudo social de toda la Unión Europea", afirmó Lucas.

El secretario general de los socialistas murcianos lamenta que, desde que López Miras anunció las medidas en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea Regional, "se ha dedicado a confrontar y a repetir el argumentario de Feijóo". Sin embargo, destacó que "otras comunidades sí que han hecho sus deberes", como Cataluña, País Vasco y Asturias, que ya han aprobado sus medidas contra los efectos de la guerra.

Medidas anunciadas por el Gobierno regional Las pequeñas y medianas empresas podrán aplazar y fraccionar tributos cedidos y otros ingresos autonómicos —como el impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados—.

Las empresas exportadoras podrán contar con un bono temporal para afrontar los efectos de la elevación de precios.

Apoyo autonómico en la apertura de nuevos mercados y seguimiento permanente de puertos, navieras, transportistas y sectores tractores.

Bonificación de las tasas autonómicas a los sectores afectados por el aumento de la energía y del petróleo, como puede ser el agrícola y el pesquero;

Apertura de líneas de financiación, junto con la participación del Instituto de Fomento (INFO) y el Instituto de Crédito y Finanzas (Icref) para que las empresas y los autónomos puedan atender los costes de energía, transporte y capital de trabajo.

Apoyo a "los proveedores que necesiten liquidez rápida" a través de la gestión de fórmulas como el 'factoring' (instrumento de financiación a corto plazo en el que una empresa cede sus facturas por cobrar a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata) y el 'confirming' (servicio de gestión de pagos a proveedores que permite a una empresa confirmar sus facturas a pagar a través de un banco).

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, afirmó este mismo martes que a lo largo de esta semana se dará a conocer en qué consistirán las medidas concretas que aprobará el Ejecutivo.

Noticias relacionadas

Precisamente ayer, la portavoz de Podemos, María Marín, denunció la "falta total" de medidas por parte del Gobierno regional. "Es un verdadero escándalo que López Miras no haya aprobado ni un euro en ayudas ante los efectos de esta guerra, cuando es la Región la que recibe la mayor parte del impuesto especial de hidrocarburos, el 58%, más de 300 millones de euros solo este año", señaló. También aprovechó para valorar de forma muy crítica las medidas del Gobierno de España, "insuficientes, porque si los precios siguen subiendo en pocos días no se va a notar la bajada del IVA y porque estamos en contra de una medida que beneficia lo mismo al millonario dueño de un Maseratti que al autónomo que trabaja con su furgoneta".