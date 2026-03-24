La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir de los conductores murcianos que lleven este objeto prohibido

A menudo los conductores, ya sean murcianos o de cualquier otra parte del país, descuidamos lo que guardamos en la guantera, sin saber que ciertos objetos o hábitos pueden acarrear sanciones drásticas: desde multas de hasta 30.000 euros hasta la retirada del carné de conducir.

La Policía Local de Murcia, sin ir más lejos, en el ámbito de sus competencias de Tráfico, halla cada fin de semana objetos de esta índole en el interior de los vehículos que inspecciona en los distintos controles establecidos a lo largo del municipio. En el caso de la Guardia Civil, se realizó en febrero una campaña de controles en las carreteras de la Región de Murcia para intensificar las inspecciones a los vehículos. El año pasado se llegaron a interponer más de 400 denuncias.

Carga suelta y seguridad de pasajeros

El habitáculo no es un almacén. Cualquier objeto mal ubicado puede convertirse en un proyectil en caso de frenazo o colisión:

Objetos sueltos : mochilas, botellas o bultos en la bandeja trasera deben ir sujetos o en el maletero.

: mochilas, botellas o bultos en la bandeja trasera deben ir sujetos o en el maletero. Mascotas: es obligatorio que viajen con un arnés específico (nunca solo con collar) o en un transportín debidamente anclado al vehículo para evitar que salgan despedidos.

Prohibiciones graves y sustancias peligrosas

Existen elementos que, por su naturaleza, están estrictamente regulados o prohibidos:

Detectores de radar : Su simple presencia en el coche es motivo de sanción grave .

: Su simple presencia en el coche es motivo de . Materiales peligrosos: No se pueden transportar químicos, explosivos o armas sin el permiso especial correspondiente.

Distracciones y gestos en el semáforo

Estar detenido en un semáforo en rojo no significa que puedas bajar la guardia. Acciones como maquillarse, leer, comer o beber pueden castigarse con 200 euros y la pérdida de 2 puntos.

Otras conductas que afectan a la atención y conllevan multas de 80 euros son: