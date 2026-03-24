Las exportaciones de la Región de Murcia pisan el acelerador hasta aumentar un 6,6% en enero

Las ventas de las empresas de la Región de Murcia al exterior no solo aguantan el tipo al comienzo del año, sino que pisan el acelerador y experimentan un notable tirón en la comercialización de productos más allá de nuestras fronteras, alcanzando los 1.100 millones de euros en el mes de enero.

A falta de conocer cómo podrá afectar la incertidumbre por el impacto económico a consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, el ritmo de las exportaciones no se frenó al inicio de 2026 y se consolidó como uno de los grandes motores económicos, impulsando el crecimiento, la competitividad y la proyección internacional del tejido empresarial murciano.

Las exportaciones crecieron un 6,6% en la Comunidad el pasado mes de enero en la Comunidad respecto al mismo periodo del año anterior, un impulso que resalta de forma notable frente a la reducción del 3% a nivel nacional.

La Región 'escala' una posición y se coloca como el cuarto territorio del país con más movimiento exportador, solo por detrás de Barcelona, Madrid y Valencia. Así lo defendió este martes la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, que resaltó que se trata de un "dato muy positivo", antes de la presentación del coloquio ‘Radiografía de la Pyme en 2026: Claves para la competitividad’, que contó con la asistencia de la presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel.

Solo Barcelona, Madrid y Valencia superaron a Murcia en volumen exportador en el primer mes del año

La consejera recordó que el 99,86% del tejido empresarial regional está compuesto por pequeñas y medianas empresas. De las 92.500 empresas que hay en la Región, más de 92.300 son pymes, que "son un motor muy importante" para la Comunidad. López Aragón aseguró que, en los últimos años, las pymes murcianas, aparte del crecimiento en exportaciones, también "se han diversificado y se han digitalizado". En concreto, más de un 54% de las empresas han crecido en ventas y también apuestan por la inversión.

También hizo mención a las 'trabas' que tienen gerentes y dueños de las pymes en su día a día, como la burocracia, los cambios regulatorios y, por supuesto, el contexto geopolítico actual con la guerra en el horizonte. "Es un obstáculo para crecer, para ganar el peso que tienen que ganar nuestras empresas para ser más competitivas", reiteró la consejera. Con el contexto de incertidumbre actual, considera imprescindible reducir la carga burocrática para que las pymes españolas puedan competir en igualdad de condiciones con las europeas, además de reducir la carga fiscal.

De Miguel, durante su intervención en Murcia. / Juan Carlos Caval

La "asfixia" a los negocios de España

Por su parte, la presidenta de Cepyme, Angela de Miguel, alertó del difícil contexto económico que atraviesan las pymes en nuestro país: el 60% de las pymes españolas perciben las cargas burocráticas como el principal obstáculo para su desarrollo, un porcentaje que se reduce al 25% en el contexto europeo, en el que también la fiscalidad es casi la mitad que la que soportan las compañías españolas, lo que ha llevado a la pérdida de 25.000 microempresas en el país por este "exceso de carga burocrática" y al incremento de los costes laborales. "Eso asfixia a la empresa española, especialmente a la más pequeña".

El 60% de las pymes españolas considera la burocracia como el principal obstáculo, frente al 25% en Europa, alerta Cepyme

Durante su intervención, De Miguel destacó que Murcia es "una región con muchísimas pymes, con vocación exportadora y referente en espíritu emprendedor", lo que, a su juicio, la convierte en un ejemplo dentro de España. De hecho, un 48% de las empresas murcianas han solicitado financiación, lo que demuestra ese "espíritu emprendedor" y de mejora, reclamando que las administraciones apoyen esa iniciativa para que las entidades puedan continuar creciendo.

Asimismo, lamentó el elevado esfuerzo fiscal que soportan las empresas en España, situándolo en torno al 37%, frente al 25% de media europea. "Estamos hablando de un esfuerzo más de un 50% superior, y con eso hay que competir", alertó. De Miguel se mostró de acuerdo con las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno central para paliar los efectos de la guerra en Irán, ya que van en la línea de lo reclamado por Cepyme. Asimismo indicó que en los últimos años, el aumento de la inflación ha llevado a un aumento de la recaudación del estado de récord, por lo que ha criticado que el Estado esté recaudando más mientras que ciudadanos, familias y empresas pierden a consecuencia del aumento de los costes.