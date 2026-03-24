Dos emprendedores de la Región, entre los 100 más destacados de España en 2026

Los emprendedores murcianos Pedro Pérez y José Hernández, cofundadores de BrandsXpansion, han sido seleccionados en el especial '100 Emprendedores 2026' de la revista Emprendedores, una publicación de referencia en el ámbito empresarial en España. Ambos figuran como los únicos representantes de la Región de Murcia incluidos en esta edición.

BrandsXpansion se ha consolidado como un actor disruptivo en el sector de los snacks, con más de ocho marcas en su portfolio y presencia en más de 52 países, posicionándose como un ejemplo de crecimiento empresarial con origen en la Región de Murcia.

Para Pedro Pérez, emprender implica combinar visión con capacidad de ejecución: “Un buen emprendedor debe ser un catalizador de ideas, personas y oportunidades, siempre bajo una premisa muy clara: las ideas son importantes, pero la ejecución lo es todo”.

Pérez señala además que las claves para emprender con éxito pasan por “preparación, ejecución, velocidad y tener un foco muy claro”, y subraya la importancia de rodearse de talento y gestionar bien el tiempo: “Marca un objetivo, nunca estés satisfecho, rodéate de gente excepcional y prioriza tu tiempo para cosas importantes; el tiempo es el asset más valioso que tienes”.

Por su parte, José Hernández destaca el papel del equipo y la escalabilidad del negocio en el crecimiento empresarial: “Con el mejor equipo serás mejor que tu competencia y con trabajo duro irás más rápido que ellos”.

Hernández considera que comprender el potencial de crecimiento de un proyecto es clave: “No es lo mismo hacer crecer una empresa que vende cortinas en una tienda física que una empresa que exporta snacks a todo el mundo”.

Para el cofundador de BrandsXpansion, emprender es además una forma de vida: “Para mí, emprender es mi vida. No es solo mi profesión, sino la forma que tengo de relacionarme con los demás”.

Noticias relacionadas

La inclusión de ambos emprendedores en esta selección nacional supone un reconocimiento al ecosistema emprendedor de la Región de Murcia y al crecimiento de proyectos empresariales con impacto internacional nacidos en la comunidad.