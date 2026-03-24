La educación financiera entra en clase para prevenir engaños en Internet

La Comunidad celebró la semana pasada la ‘Global Money Week’ con una charla sobre educación financiera en la que un total de 75 escolares se acercaron a conceptos como los de elaborar o manejar un presupuesto y aprendieron a detectar y prevenir las estafas y fraudes a través de Internet.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, participó el pasado 18 de marzo en este encuentro, que se celebró de manera informal y cercana con alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y de 1º de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cañada de las Eras, en Molina de Segura.

Esta charla se enmarcó en los actos celebrados en la Región con motivo de la ‘Global Money Week’, una iniciativa internacional impulsada desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que está destinada a fomentar conocimientos, habilidades y actitudes financieras responsables entre niños y jóvenes.

La ‘Global Money Week’ se celebró este año bajo el lema ‘Habla de dinero. Es de buena educación’ para invitar a los jóvenes a reflexionar sobre el hecho de que hablar de dinero siga siendo un tema incómodo en muchos entornos frente a la evidencia de que el diálogo abierto sobre finanzas ayuda a desarrollar hábitos responsables y a afrontar con mayor seguridad los retos financieros diarios.

La gran mayoría de los alumnos de 4º de la ESO que participaron en el encuentro cursan la asignatura ‘Proyecto de investigación en finanzas y consumo responsable’, aunque también participaron algunos de la asignatura ‘Economía’. En el caso de los alumnos de Bachillerato, la mayor parte cursan la asignatura ‘Finanzas responsables’ junto con algunos estudiantes de la asignatura de ‘Economía’.

Durante la charla, los estudiantes tuvieron la oportunidad de plantear al consejero de Economía sus dudas y consultas sobre cuestiones como las consecuencias de las tensiones internacionales en la economía regional; la importancia de los Presupuestos Generales; consejos y advertencias a la hora de invertir o la evolución de los tipos de interés y su incidencia en el acceso a la vivienda.

El titular de Economía y Hacienda incidió por su parte en la importancia de la educación financiera «para que todas las decisiones que tomemos a la hora de gestionar nuestras finanzas estén basadas en el conocimiento y sean decisiones conscientes y razonadas».

«Para ello, desde el Gobierno regional contamos con un Plan de Educación Financiera, una herramienta diseñada para que los ciudadanos de la Región, y en este caso estos alumnos del IES Cañada de la Era, puedan desarrollar una sólida cultura financiera que les permita ser autónomos e independientes».

El Plan de Educación Financiera, que se articula a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (ICREF), incluye charlas y encuentros como el de hoy, así como conferencias, jornadas o seminarios de educación financiera, además de la difusión de estos conocimientos financieros a través de otros instrumentos como un programa de radio.

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Esta herramienta está diseñada de manera especial para los escolares de la Región de Murcia, aunque también incluye actividades dirigidas de manera específica a otros colectivos como el de las personas mayores o el de las personas con discapacidad.