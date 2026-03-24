El docente lorquino Enrique Ruiz Cano, reelegido embajador nacional del programa Erasmus+

El profesor lorquino Enrique Ruiz Cano, docente de Lengua Extranjera Inglés y materias bilingües de Educación Primaria en el CEIP María Maroto de Murcia, ha sido nuevamente seleccionado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como embajador nacional del programa europeo Erasmus+ para el periodo 2021-2027.

Enrique Ruiz Cano forma parte de un reducido grupo de docentes españoles elegidos para difundir y representar este programa educativo de la Unión Europea, considerado uno de sus principales proyectos en materia de educación, formación y cooperación internacional entre centros escolares.

Funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros desde 2014 tras obtener plaza en las Oposiciones de 2013 a sus 22 años tanto en la Comunidad de Madrid como en la Región de Murcia, comenzó su trayectoria en proyectos europeos en el CEIP Andrés García Soler de Lorca, donde impulsó la participación del centro en Erasmus+ y coordinó cuatro proyectos de movilidad que permitieron a alumnado y profesorado realizar estancias educativas en países como Reino Unido, Letonia e Italia. Dos de estas iniciativas fueron reconocidas por la Comisión Europea como ejemplos de buenas prácticas.

Posteriormente desarrolló su labor en el CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta de Beniaján (Murcia), donde coordinó cinco proyectos europeos y facilitó la participación de decenas de alumnos y docentes en intercambios formativos por distintos países europeos, incluyendo destinos menos habituales como Islandia o Groenlandia. Además, logró para el centro la Acreditación Erasmus+ KA120, que garantiza financiación europea para movilidades educativas hasta 2027.

Todos los proyectos finalizados en este centro han sido reconocidos por la Comisión Europea como experiencias inspiradoras, entre ellos los proyectos KA229 “Top Secret” y “Dressed to CLIL”.

Durante su trayectoria fue ya seleccionado embajador del programa Erasmus+ para el periodo 2014-2020 a través de la organización garagErasmus de la Comisión Europea. Tras un nuevo proceso selectivo nacional, ha sido nuevamente elegido para el nuevo marco europeo 2021-2027.

En la actualidad, Enrique Ruiz Cano coordina, junto a su presidente Rubén Escavy Escavy, las iniciativas Erasmus+ de la Asociación de Directivos de centros públicos de Infantil y Primaria de la Región de Murcia (DIRECMUR), coordinando el proyecto de cooperación educativa ‘’Diversity Makes The World Go Round’’ con centros de Suecia, Irlanda y Estonia. Su labor se centra en fomentar la internacionalización de los centros escolares, el aprendizaje de idiomas, especialmente el inglés, su especialidad, y la participación del alumnado y profesores en experiencias educativas europeas.

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A lo largo de su carrera, centenares de alumnos y profesores de la Región de Murcia han podido viajar y formarse en otros países europeos gracias a proyectos coordinados por este docente.