El Defensor del Pueblo sigue esperando que el Ayuntamiento de Cartagena responda sobre la posible discriminación sexista en la Cofradía Marraja

En el año 2025, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España trasladaba al Ayuntamiento de Cartagena que había recibido una queja relativa a la exclusión de dos mujeres, madre e hija, de la Agrupación de Granaderos de la Cofradía Marraja. También el Defensor del Pueblo se puso en contacto con la cofradía y con el Consistorio por el mismo asunto. Un año después, la institución que dirige Ángel Gabilondo no ha obtenido respuesta.

En concreto, el Defensor del Pueblo registró 943 quejas en la Región de Murcia a lo largo de 2025, lo que representa el 2,59% de los expedientes recibidos a nivel nacional y un incremento del 8,1% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron un total de 872.

En el caso concreto de Cartagena, la institución mantiene abiertas diversas actuaciones con el Consistorio de la ciudad portuaria en relación con la negativa a la participación de una madre y su hija menor en una cofradía y banda de música local por razones de género, según el informe correspondiente al año anterior.

El Instituto de las Mujeres no tiene capacidad sancionadora, indicaron desde el Ministerio de Igualdad

El organismo se encuentra a la espera de que la Administración local informe sobre las medidas de detección de situaciones discriminatorias en la adjudicación de subvenciones y en el apoyo institucional a la Junta de Cofradías.

En su momento, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena dio un espaldarazo a los marrajos. Según sentenció, prima el derecho de asociación y libertad religiosa. Además, el Obispado considera que la postura de la Agrupación de no inscribir a mujeres no es discriminatoria.

La agrupación en cuestión se fundó en 1935 y nunca han permitido féminas en sus filas. Estas dos mujeres lo solicitaron, porque tenían ilusión de desfilar en el tercio de granaderos, pero su petición cayó en saco roto.

Actuó el Ministerio de Igualdad

En el caso del Ministerio de Igualdad, movió ficha el Instituto de las Mujeres, "en cumplimiento de una de sus funciones, recogidas en el artículo 3 de su Ley fundacional de recibir y canalizar en el orden administrativo las quejas formuladas en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, asistiendo de manera independiente a las víctimas de discriminación por este motivo para que tramiten sus reclamaciones".

Sin embargo, el Instituto de las Mujeres no tiene capacidad sancionadora, indican desde el Ministerio de Igualdad a este diario.

El departamento mandó oficio a la cofradía y al Ayuntamiento de Noelia Arroyo. "Implicó a otros organismos", detallan desde el Ministerio a este diario. Intervino "hasta donde permiten sus competencias".

Este periódico también se puso en contacto este martes con el Consistorio cartagenero, para preguntar por el asunto de los marrajos, pero de momento no tiene tampoco respuesta.

El caso de Sagunto

El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Sagunto. Así lo han confirmado desde el Ministerio de Industria y Turismo, después de que la cofradía que organiza la celebración rechazara ese domingo por tercera vez la entrada de mujeres.

Tras esa votación en la que 267 cofrades se pronunciaron expresamente en contra de abrir la entidad a las mujeres frentea 114 que estuvieron a favor, la Secretaría de Estado de Turismo decidió "abrir un expediente para revocar una declaración que se concedió en 2004", como afirman desde el Ministerio.

La declaración se regula en base a la Orden Ministerial ICT/851/2019, que en su artículo 3d se refiere al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo.