El Colegio de Periodistas presenta su Anuario 2025 con el apagón como símbolo de un año marcado por la incertidumbre

El Colegio Oficial de Periodistas ha presentado este martes el Anuario de la Región de Murcia 2025 en el Palacio de San Esteban, bajo la presidencia de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), y con la asistencia de diversas autoridades locales y regionales. Además del presidente del ejecutivo murciano, en la presentación han intervenido el decano del Colegio de Periodistas, Miguel Massotti Manzanares, y el director del Anuario, Ángel Blasco Lozano.

El apagón general en gran parte de España; las incesantes guerras entre Israel y Palestina o Rusia y Ucrania; la donación de trasplantes; la despedida de la Patrulla Águila o el dulce momento de la cultura y el deporte murcianos son algunos de los temas destacados en la 34.ª edición de esta publicación decana en el ámbito regional y editada por el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia.

"El apagón enciende el ingenio español" ha sido el título elegido para esta nueva entrega del Anuario. Una portada destacada con la que, mediante un sutil juego de palabras, se pretende abordar uno de los acontecimientos más destacados –y sin precedentes– durante el pasado año en nuestro país.

Ejemplares del Anuario de la Región de Murcia 2025 / C.P.R.M.

Póster extraíble

Esta edición cuenta con una colaboración especial de José Manuel Puebla, en forma de resumen gráfico con viñetas a doble página sobre los hechos más relevantes de 2025 y, a su vez, un póster extraíble del mismo.

"Al apagón eléctrico de 2025 le han sucedido otras oscuridades informativas y también amenazas sobre el secreto profesional o la libertad de prensa. Hay provocadores disfrazados de periodistas, ocultos tras una acreditación de prensa, que sin duda no se merecen. Y agitadores con la mentira en la boca, que se aprovechan de la falta de criterio de algunos ciudadanos que les creen y los difunden por las redes", señaló el decano del Colegio Oficial de Periodistas, Miguel Massotti, en su intervención. Además, añadió que "a pesar de todos ellos, la nuestra es una profesión hermosa y necesaria. Fundamental en una democracia como la actual en España y muy recomendable para las generaciones venideras".

El Anuario, en sus últimas tres ediciones, cuenta con la ya consagrada dirección del joven periodista Ángel Blasco Lozano, quien tomó el relevo del anterior director y también decano del Colegio, Arturo Andreu Andreu, como responsable de la publicación. Una nueva visión que se suma a la experiencia de los colaboradores asiduos; periodistas, profesionales y expertos encargados de la recopilación de los principales temas en materia de información internacional, nacional y de la Región de Murcia a lo largo de 2025.

Asistentes a la presentación el Anuario de la Región del Colegio de Periodistas / CPRM

Nuevas firmas

“Cada año sumamos nuevas firmas que permiten a los profesionales escribir con la retrospectiva del tiempo. Algo que la profesión no siempre permite y que enriquece la calidad de la publicación. Es el ejemplo de este 2025, en el que el dibujante Puebla nos ha regalado una doble página con viñetas, a modo de resumen visual del año, que hemos decidido convertir en un póster", explicaba el director de la publicación. Asimismo, mostraba su agradecimiento a los colegiados por "dar lo mejor de ellos mismos para cumplir los plazos y adelantar el lanzamiento del Anuario casi dos semanas respecto al año anterior", a la par que señalaba que "este logro también ha sido posible gracias a los dos nuevos estudiantes en prácticas que se sumaron al equipo casi sin tiempo y que han permitido enriquecer el Anuario con sus aportaciones".

Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, clausuró el acto destacando que la publicación anual "tiene un valor que va mucho más allá de la mera recopilación de hechos", pues en su contenido "hay criterio, profesionalidad, capacidad de síntesis y una redacción cuidada. Es decir, lo que verdaderamente importa: Periodismo".

Como en años anteriores, esta nueva edición del Anuario de la Región de Murcia cuenta con la colaboración de diferentes instituciones murcianas, como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) o la Asamblea Regional, y diversas empresas locales, regionales y nacionales.

Noticias relacionadas

La edición impresa del Anuario de la Región de Murcia 2025 es gratuita y se puede recoger en la sede del Colegio de Periodistas, previa solicitud por correo electrónico. Su versión digital también está disponible en la biblioteca de publicaciones de la página web del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, a la que se puede acceder directamente desde el siguiente enlace: https://periodistasrm.es/publicaciones-anuario/