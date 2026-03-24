Colas en los Lidl de Murcia por el producto que muchos alérgicos buscan ya para esta primavera: aún está rebajado

La primavera murciana es preciosa. Almendros y cerezos comienzan a florecer y dejar los campos de la Región de Murcia teñidos de rosa, pintando una estampa de ensueño. Sin embargo, para miles de personas de la Comunidad esta estación significa también el inicio de semanas de picor de ojos, estornudos interminables y noches de poco descanso.

Por suerte, convertir el hogar en un refugio frente al polen, el polvo y los ácaros es cada vez más fácil y asequible. Lidl se ha adelantado a la temporada y ha puesto el purificador de aire Livarno a 23,99 euros (seis euros menos que su precio habitual) desde este lunes, 23 de marzo.

Un purificador compacto que filtra hasta el 99,5% de las partículas

Los purificadores de aire funcionan de forma sencilla, pero eficaz: aspiran el aire de la habitación, lo filtran y lo devuelven limpio, reteniendo en el proceso polvo, ácaros, esporas de moho, polen e incluso algunas bacterias. El modelo Livarno de Lidl incorpora un filtro HEPA 12, capaz de retener al menos el 99,5% de las partículas, con una potencia de 19 W. Está pensado para estancias de hasta 7 metros cuadrados, lo que lo convierte en una solución ideal para dormitorios o despachos pequeños.

El nuevo purificador de aire de Lidl, rebajado de precio, perfecto para los murcianos alérgicos. / L. O.

Su diseño es tan práctico como su precio: lleva asa de transporte integrada, sistema de recogida de cable y unas dimensiones de 28 x 23 x 12 centímetros, por lo que apenas ocupa espacio. Se puede adquirir en las tiendas Lidl desde el domingo o a través de su web a 23,99 euros, aunque el folleto lo anuncia con un euro más. La entrega online se realiza en pocos días y hay 30 días para devoluciones desde la fecha de recepción.

¿Necesitas algo más potente? Philips y Cecotec tienen una alternativa en Amazon

Si el purificador de Lidl se queda pequeño para tu casa (ya sea por el tamaño de las habitaciones o porque buscas unas prestaciones superiores) Amazon ofrece el purificador Philips Serie 600 rebajado a 99,99 euros, frente a su precio habitual de 129,99 euros, o el Cecotec TotalPure 1500, por 40,90 euros. Unas opciones más completas para quienes necesitan cubrir espacios más amplios, aunque con un desembolso notablemente mayor.

El penúltimo bombazo de Lidl: el mini horno perfecto para cualquier cocina

La cadena alemana de supermercados publicitó en su web hace una semana el mini horno perfecto para cualquier cocina. El SilverCrest de 1.300 W es un electrodoméstico ideal para todas las superficies y, sobre todo para aquellas personas que necesitan cocinar de forma rápida y cómoda.