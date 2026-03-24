La Asamblea pide al más profesorado especializado en FP, Matemáticas, Ciencias y Tecnologías

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional aprobó este martes, con el voto en contra del PSOE, una moción del Partido Popular para instar al Gobierno de España a tomar medidas que solucionen la escasez de profesorado especializado en materias como Formación Profesional, Matemáticas, Ciencias y Tecnologías.

"Tan solo pedimos la convocatoria de una Mesa Técnica Nacional que aborde facilitar y flexibilizar el acceso a la docencia de esas especialidades deficitarias", señaló Carlos Albaladejo, defensor de la iniciativa. "La falta de docentes en áreas directamente vinculadas con la empleabilidad y la innovación no es un problema coyuntural, sino uno de los principales desafíos estructurales del sistema educativo", incidió. Para él, la carencia de profesores es fruto de que "el modelo de acceso a la función pública docente actual es rígido, excesivamente burocratizado y, en muchos casos, alejado de las necesidades reales".

Juan Andrés Torres, diputado socialista. / PSRM

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista aprobó una moción, con el voto en contra del PP, con el objetivo de incrementar el número de orientadores en el sistema educativo de la Región de Murcia.

Durante su exposición, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Juan Andrés Torres puso de manifiesto que "los sistemas con mayor apoyo en orientación y tutoría tienen mejores resultados académicos y menor desigualdad, además el acompañamiento individualizado mejora el rendimiento especialmente en alumnado vulnerable".

Torres explicó que "la Región de Murcia tiene una ratio de 800 alumnos por orientador, llegando a 1.200 alumnos en algunos casos, cuando la Unesco recomienda que haya un orientador por cada 250 alumnos". "Tras 30 años de gobierno del PP, la orientación educativa en la Región de Murcia está al borde del colapso, mientras las necesidades del alumnado no dejan de crecer los recursos siguen prácticamente congelados, desde hace más de una década", añadió.

Marisol Sánchez, diputada del Grupo Socialista en la Asamblea Regional. / PSRM

El Grupo Socialista también vio aprobada, por unanimidad, una moción defendida por la viceportavoz Marisol Sánchez para instar a la Comunidad Autónoma a la declaración como Bien de Interés Cultural en categoría de Sitio Etnográfico al histórico Acueducto de Zarzadilla de Totana.

Vox también salió de la Asamblea con las dos iniciativas que defendió aprobadas por unanimidad. La primera fue sobre el fomento de las bandas de música tradicionales y la cultura musical en la Región de Murcia, defendida por María José Ruiz, portavoz adjunta del grupo parlamentario, quien dijo que "impulsar políticas públicas que refuercen su papel como instituciones culturales locales permitirá recuperar el espíritu comunitario que garantizó el acceso a la educación musical y el arraigo cultural de nuestra población".

María José Ruiz y Antonio Martínez Nieto, de Vox. / Vox

La segunda iniciativa aprobada fue la relativa a la creación de un Museo del Traje Típico de la Huerta y otras comarcas de la Región, defendida por Antonio Martínez Nieto, quien señaló que, "aunque Alcantarilla cuenta con un Museo Etnológico de la Huerta, la Región de Murcia carece de un museo de referencia especializado en la indumentaria tradicional murciana con carácter regional, cronológico e interpretativo".

José Luis Álvarez-Castellanos, diptuado de IU-V. / IU-V

Por último, Izquierda Unida-Verdes consiguió sacar adelante su moción para la ampliación de infraestructuras educativas destinadas a incrementar con nuevas plazas públicas de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria la oferta actual en Puerto Lumbreras. La aprobación se logró por unanimidad, tras incorporar transacciones a las enmiendas presentadas por PP y Vox.

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El diputado José Luis Álvarez-Castellanosdestacó durante su intervención que "la educación pública es un derecho, no un lujo, y no podemos permitir que nuestros hijos paguen la dejadez del Gobierno regional". Asimismo, criticó la política educativa del Partido Popular de López Miras, acusándolo de haber dejado la planificación educativa "en manos de la iniciativa privada durante más de una década".