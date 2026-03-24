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La Asamblea aprueba poner en marcha la Ley de la Música y crear un Museo del Traje Típico de la Huerta

Vox logra el respaldo unánime de la Comisión de Educación y Cultura para sacar adelante las iniciativas, orientadas a potenciar la cultura musical y preservar las tradiciones

María José Ruiz y Antonio Martínez Nieto

María José Ruiz y Antonio Martínez Nieto / Vox

La Opinión

La Opinión

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad dos iniciativas presentadas por Vox, orientadas a potenciar la cultura musical y preservar nuestras tradiciones.

La primera iniciativa aprobada ha sido la moción sobre el fomento de las bandas de música tradicionales y la cultura musical en la Región de Murcia, defendida por María José Ruiz, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox, quien ha afirmado que “las bandas de música constituyen uno de los pilares históricos de la vida cultural y social de nuestros municipios. Durante décadas han sido espacios de formación musical, convivencia intergeneracional y transmisión de valores como el esfuerzo, la disciplina y el compromiso colectivo”.

“Impulsar políticas públicas que refuercen su papel como instituciones culturales locales permitirá recuperar el espíritu comunitario que garantizó el acceso a la educación musical y el arraigo cultural de nuestra población”, ha añadido.

La moción insta al Gobierno regional a impulsar un plan regional de fomento de la educación musical, reforzar el papel de las bandas como patrimonio cultural y fomentar su colaboración con centros educativos y familias. Además, propone revisar el actual modelo de ayudas autonómicas para potenciar las tradiciones locales y la música instrumental.

La segunda iniciativa aprobada ha sido la moción relativa a la creación de un Museo del Traje Típico de la Huerta y otras comarcas de la Región, defendida por Antonio Martínez Nieto, diputado regional de Vox, quien ha señalado que “aunque Alcantarilla cuenta con un Museo Etnológico de la Huerta, la Región de Murcia carece de un museo de referencia especializado en la indumentaria tradicional murciana con carácter regional, cronológico e interpretativo”.

Asimismo, ha asegurado que “la creación de este museo permitirá conservar, investigar y difundir nuestros trajes típicos, ofreciendo un recorrido histórico que muestre la evolución de la moda popular murciana y su relación con la vida cotidiana y festiva de nuestra Región”.

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La iniciativa propone crear el museo de manera inmediata en colaboración con la Federación de Peñas Huertanas, determinar un emplazamiento adecuado y garantizar su continuidad mediante un modelo de gestión participativo, que implique a las peñas y a las entidades culturales y sociales de la Región.

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