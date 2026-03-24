Alhama de Murcia estrena una nave pionera que reduce hasta un 40% la factura eléctrica industrial

La industria murciana da un nuevo paso hacia su transformación energética con la puesta en marcha de una instalación que apunta directamente al futuro: producir, almacenar y gestionar su propia energía para ganar competitividad y reducir costes.

La Región de Murcia continúa avanzando en su modelo industrial sostenible con la inauguración de una innovadora nave en Alhama de Murcia, dentro del Polígono Industrial Las Salinas. Se trata de una infraestructura de más de 2.000 metros cuadrados diseñada para industrias de alto consumo energético, que combina autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento de gran capacidad, una solución aún poco extendida en el sector.

El proyecto, respaldado por el Gobierno regional con una ayuda de más de 667.000 euros procedente de fondos europeos, integra una instalación solar de hasta 704 kWp junto a un sistema de baterías de litio-ferrofosfato con capacidad cercana a los 2 MWh. Esta combinación permite garantizar el suministro incluso ante fallos de red y optimizar el uso de la energía generada.

Durante la inauguración, el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, subrayó que este tipo de iniciativas reflejan "un cambio de modelo industrial y energético", orientado hacia una industria "más descarbonizada" y menos dependiente del exterior. Según explicó, la clave está en aprovechar "nuestro petróleo, que es el sol", y avanzar hacia la electrificación para ganar competitividad a nivel global.

Miralles destacó que la combinación de generación renovable y almacenamiento "permite optimizar el consumo energético, mejorar la eficiencia y asegurar una mayor estabilidad en el suministro", factores cada vez más determinantes para el tejido empresarial. Además, enmarcó la actuación dentro del Plan Industrial regional, que busca un modelo "más competitivo, sostenible y adaptado a las nuevas exigencias energéticas".

La nave, promovida por Grupo GET, está especialmente pensada para el sector agroalimentario y actividades como el frío industrial. Su consejero delegado, Luis Navarro, explicó que la instalación permitirá reducir entre un 30% y un 40% la factura eléctrica. "Estamos hablando de algo realmente innovador", afirmó, destacando que el elemento diferencial no es tanto la fotovoltaica —cada vez más común— como el uso de baterías de gran capacidad.

Navarro detalló que estas baterías permiten almacenar energía solar para utilizarla en momentos en los que no hay producción, como primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el precio de la electricidad es más alto. "Gracias a las baterías podemos evitar esos costes tan elevados de la red", señaló. En términos económicos, esto podría traducirse en ahorros de unos 12.000 euros mensuales sobre una factura de 20.000 euros.

Además, puso el foco en el siguiente gran reto del sector: la gestión inteligente de la energía. Según explicó, los nuevos sistemas permiten prever la producción solar en función de la meteorología y ajustar automáticamente la carga y descarga de las baterías para maximizar el ahorro. "Todo ese 'trading' energético es lo que realmente optimiza el consumo", resumió.

Por su parte, la alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, valoró la instalación como un motivo de "orgullo" para el municipio y un ejemplo del camino que debe seguir la industria en los próximos años. En su opinión, el proyecto demuestra que es posible combinar crecimiento económico con sostenibilidad, alineándose con los objetivos de la Agenda 2030 y aprovechando los fondos del plan de recuperación. La regidora socialista también destacó que este tipo de inversiones refuerzan el atractivo del municipio para nuevas empresas, al ofrecer seguridad, agilidad administrativa y un entorno industrial competitivo.

Ayudas para pymes

Desde el Gobierno regional se insiste en que actuaciones como esta no solo reducen costes y emisiones, sino que también contribuyen a la independencia energética. En este sentido, Miralles anunció nuevas líneas de ayudas dotadas con 5,3 millones de euros para pymes, centradas en autoconsumo, almacenamiento y eficiencia energética, con las que se espera beneficiar a entre 200 y 300 empresas.

Actualmente, la Región de Murcia ya cuenta con más de 500 MW de autoconsumo instalados, un dato que refleja el avance del sector, aunque el objetivo es seguir ampliando su implantación. “Queremos que todas las empresas puedan acogerse a este beneficio económico gracias a nuestro sol”, concluyó el director general.

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La nueva nave, con capacidad para contratar hasta 950 kW de potencia eléctrica, se posiciona así como una infraestructura estratégica para sectores intensivos en energía, consolidando un modelo industrial más resiliente, eficiente y preparado para los retos energéticos del futuro.