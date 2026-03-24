Actividad
Más de 140 estudiantes de 27 centros de la Región hacen gala de sus dotes en argumentación oral
Un grupo numeroso de alumnos participa en la undécima liga de debate de Bachillerato ‘Aprende a debatir’, organizada por la Consejería de Educación
Más de 140 alumnos de 27 centros educativos de la Región participaron en la undécima liga de debate de Bachillerato ‘Aprende a debatir’, organizada por la Consejería de Educación y Formación Profesional y la de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias.
Esta actividad, a la que asistió la directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, Carmen Balsas, y el director general de Unión Europea, Adrián Zitelli, permite a los estudiantes demostrar sus dotes y habilidades en argumentación oral con sus compañeros.
Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional se impulsa el debate bajo el formato BP (British Parlament), el más extendido en las universidades españolas, que fomenta habilidades como la gestión de la información, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y abierto, el análisis y la síntesis y la iniciación a la investigación.
Asimismo, estos debates permiten a los estudiantes de Bachillerato desarrollar habilidades paralingüísticas como el control del miedo escénico, el uso de la voz y la gestualidad.
Los estudiantes provienen de centros educativos de Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Abarán, Las Torres de Cotillas, Torre Pacheco, Alcantarillla y Caravaca de la Cruz.
Esta undécima edición se celebra en tres rondas, dos en horario de mañana y la tercera por la tarde, tras la cual vendrá la gran final con aquellos estudiantes que demuestren ser los mejores en oratoria y capacidad de improvisación.
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