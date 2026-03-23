La UMU lanza su programación de Cursos de Extensión y Escuelas de Verano

La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Escuela de Formación Continua, ha presentado este lunes la programación de los Cursos de Extensión Universitaria y de las Escuelas de Verano, una oferta formativa abierta a toda la sociedad que se desarrollará entre abril y octubre.

La convocatoria reúne un total de 36 cursos y escuelas de verano, con capacidad para cerca de 2.500 personas, y se impartirá en trece sedes distribuidas en once municipios de la Región de Murcia. Entre los espacios que acogerán esta programación figuran también la Escuela Militar de Buceo y la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada.

El rector, José Luján,junto a la vicerrectora de Formación Continua, Vanesa Valero / UMU

La vicerrectora de Formación Continua de la UMU, Vanesa Valero, subrayó la solidez de esta edición, en la que, según indicó, se han consolidado propuestas ya asentadas que permiten a la institución seguir siendo un referente en este tipo de actividades.

Por su parte, el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, explicó que en esta convocatoria se ha puesto el foco en ajustar la oferta a la demanda existente y en que los cursos programados respondan, en su mayoría, al interés de la comunidad universitaria.

Novedades

Como principal novedad de este año, la programación incorpora un curso de medicina hiperbárica bajo el título ‘Iniciación a los problemas médicos-sanitarios que se derivan de la práctica del buceo’, que se celebrará en la Escuela Militar de Buceo de Cartagena del 7 al 18 de septiembre.

En cuanto a las Escuelas de Verano, la UMU abrirá sus facultades a estudiantes preuniversitarios de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato con 14 cursos pensados para acercarles la realidad de distintas titulaciones y ayudarles en la orientación de su futuro académico.

La programación incorpora un curso de medicina hiperbárica en la Escuela Militar de Buceo de Cartagena

Las facultades que organizarán estas actividades serán Filosofía, Psicología, Derecho, Economía y Empresa, Turismo, Bellas Artes, Letras, Informática, Medicina, Biología y Veterinaria. Además, como novedad, este año se suma la Escuela de Verano de Enfermería en la sede de Cartagena, ya que hasta ahora solo se celebraba en Murcia y se trata de una de las propuestas con mayor demanda.

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Toda la información sobre la oferta formativa y los procesos de inscripción puede consultarse en la web de la Universidad de Murcia.