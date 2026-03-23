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Sanidad

El SMS declara de difícil cobertura las plazas de Psiquiatría en el Mar Menor

La Mesa Sectorial aprueba modificar la regulación de la atención a las urgencias fuera del horario ordinario en los Puntos de Atención Continuada y de Especial Aislamiento

Reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad hoy en la sede del Servicio Murciano de Salud (SMS)

Reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad hoy en la sede del Servicio Murciano de Salud (SMS) / CARM

L.O.

La Mesa Sectorial de Sanidad en su reunión de este lunes ha aprobado por unanimidad la declaración de puestos de difícil cobertura para la opción de Facultativo Especialista en Psiquiatría del Área de Salud VIII Mar Menor.

Con esta actuación, el Servicio Murciano de Salud (SMS) responde a la falta de estos profesionales y busca garantizar la continuidad asistencial del Programa de Infancia y Adolescencia en el área de referencia del hospital Los Arcos del Mar Menor, priorizando la atención a este colectivo especialmente vulnerable.

La calificación de puesto de difícil cobertura supone para los facultativos que presten servicios en dichas plazas, entre otros beneficios, una valoración adicional como mérito en la carrera profesional y en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo, así como, en materia retributiva, la percepción de una compensación económica cuyo importe consiste en el 40 por ciento del complemento específico.

Este tipo de puestos son los de carácter asistencial para cuya provisión existe un déficit estructural y necesidad urgente para garantizar la cartera de servicios en un área determinada.

Decreto para ordenar la formación sanitaria especializada

Además, la Mesa Sectorial ha dado cuenta hoy de la propuesta presentada por el SMS para impulsar la ordenación integral de la formación sanitaria especializada mediante la tramitación de un nuevo decreto. El proyecto pretende sistematizar todos los aspectos del modelo formativo en Ciencias de la Salud en lo que se refiere a la regulación de órganos docentes, procedimientos de acreditación y desarrollo de la función tutorial. Se ha abierto un plazo de 30 días para que las organizaciones sindicales pueden realizar sus aportaciones.

La iniciativa, presentada en el encuentro celebrado en la sede del SMS, responde a la necesidad de dotar a la Comunidad de un marco jurídico homogéneo y actualizado, acorde con el importante crecimiento experimentado en los últimos años. En la actualidad, 1.429 residentes realizan su formación en centros y unidades docentes acreditados en la Región de Murcia, un tejido docente en continua expansión que exige una regulación clara, estable y alineada con los nuevos escenarios y metodologías formativas.

La Mesa Sectorial aprueba medidas para atraer especialistas, facilitar nuevas incorporaciones en urgencias extrahospitalarias y ordenar la docencia sanitaria

La norma regulará de forma integral la acreditación de centros y unidades docentes, el funcionamiento de las comisiones de docencia, la designación y evaluación de jefaturas de estudios y acreditación y reacreditación de tutores, así como otros órganos y figuras docentes. También incorporará criterios relativos a la evaluación, la supervisión de residentes, las rotaciones externas, la gestión de la calidad y la formación continuada, conformando así un marco normativo completo para toda la estructura docente regional.

Con este decreto, el Gobierno regional busca reforzar la seguridad jurídica, garantizar la calidad de la formación de especialistas y asegurar un modelo organizativo coherente en todos los centros docentes. La iniciativa se enmarca en el compromiso de la Comunidad con el fortalecimiento del sistema sanitario y con la mejora continua de la formación de los profesionales que lo integran.

Puntos de atención

Asimismo, se ha aprobado la propuesta del SMS para modificar el acuerdo por el que se regula la atención a las urgencias fuera del horario ordinario del funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria (EAP) en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y de Especial Aislamiento (PEA).

De esta manera, se elimina la restricción actual a las nuevas incorporaciones, vigente desde 2014, para facultativos y enfermeros tanto en los PAC como en los PEA para hacer guardias.

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A partir de esta modificación el nuevo personal podrá acceder a la realización de guardias, lo que supone aumentar la rotación y permitirá una mejor organización del turno de guardias en estos servicios al contar con más efectivos.

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