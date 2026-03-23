La Región de Murcia suma ocho nuevos 'Soletes': estos son los restaurantes que entran en la lista

La Guía Repsol incorpora desde este lunes 300 nuevos establecimientos de toda España en su decimocuarto listado de Soletes, publicado con la llegada de la primavera "para saber dónde parar en mitad del viaje o dónde disfrutar en el lugar de destino", indican desde la prestigiosa publicación culinaria.

“Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”, explica María Ritter, directora de la Guía Repsol.

Nuevos Soletes en la Región de Murcia

Locales de cocina tradicional, casas de comidas dentro de parques naturales y bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas protagonizan este decimocuarto listado de Soletes. En la Región de Murcia, son ocho los restaurantes que reciben por primera vez esta distinción culinaria, que reconoce a esos lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano.

Se trata de ‘Barrapomelo’, ‘La Lechera de Burdeos’, ‘Madre Tigre’, ‘Pepe Juan’ y ‘Tabanko 825’, en Murcia; ‘La Ritornata’, en Molina de Segura; ‘Taller de Sabores’, en Bullas, y ‘Tío Andrés’, en Cartagena. Con estas nuevas incorporaciones, en total, la Comunidad cuenta con 112 Soletes.

Barrapomelo es uno de los lugares de moda de la ciudad de Murcia. Ubicado en la calle Manfredi, el chef sirve sus creaciones en la barra, en un espacio íntimo y lleno de personalidad.

Además de una tienda, La Lechera de Burdeos, en el Plano de San Francisco de Murcia, ofrece catas y un pequeño espacio para degustar sus quesos. En cuanto a Madre Tigre, también en la capital murciana (Avenida Francisco Jimenez Ruiz), allí los comensales pueden degustar comida callejera china.

El bar Pepe Juan se define como "el bar de siempre, pero mejor". Desde la mítica calle Trapería de Murcia, el local cuenta con producto de temporada, marisco, salazones, embutidos, ensaladilla, tortilla, etc.además de latas, un poco de fritura y brasas para terminar con algo de carne o pescado.

Bar Pepe Juan, en Murcia / Las Gastrocrónicas

Otro de los nuevos Soletes en Murcia, Tabanko 825, es especialista en el atún salvaje de Almadraba. El restaurante se ubica en la plaza San Julián y ofrece a sus clientes platos típicos y vinos de Jerez.

Por su parte, la pizzería La Ritornata sirve pizzas reales con ingredientes naturales cocidas a leña y piedra en su local de la calle la Cruz, en El Llano de Molina de Segura.

Tasca Tío Andrés, en Cartagena. / L.O.

Al Taller de Sabores, emplazado en la Avenida de Murcia de Bullas, se va a comer, pero también a encontrarse con el arte, con la música, con el pueblo… y con las mujeres que lo sostienen. Su cocina es una oda viva a la memoria gastronómica de las mujeres que han sostenido la cocina tradicional murciana durante generaciones.

Desde 1988 y a lo largo de todos estos años, La Tasca Del Tio Andrés ha ido evolucionando al ritmo de La Manga del Mar Menor y Cartagena, aunque la tradición del local va ligada a su carta, por eso los sabores de su cocina ubicada en el paseo de Alfonso XIII son tas cacaracterísticos

Ocho nuevos Soletes en la Región de Murcia Barrapomelo (Murcia)

La Lechera de Burdeos (Murcia)

Madre Tigre (Murcia)

Pepe Juan (Murcia)

Tabanko 825 (Murcia)

La Ritornata (Molina de Segura)

Taller de Sabores (Bullas)

Tío Andrés (Cartagena)

Nuevos soletes en el resto de España

La Sierra Norte de Sevilla, el entorno de Terres de l’Ebre en Tarragona o el Parque Natural Posets-Maladeta en el Pirineo aragonés son algunos de los parajes a recorrer a través de las novedades de esta edición, en una temporada idónea para hacer planes en la naturaleza.

En esta entrega están previstas también las visitas más urbanas: en el barrio de Cimadevilla en Gijón, en la ciudad romana de Mérida en Badajoz o en el centro histórico de Salamanca también brillan nuevos Soletes, y tampoco faltan pistas sorprendentes donde hacer un alto en el camino. Entre estas direcciones en las que sentarse a descansar después de explorar un lugar, decenas de establecimientos distinguidos en esta edición cuentan con alojamiento. El restaurante ‘Silogía’ de Garachico (Santa Cruz de Tenerife), la casa de comidas ‘Venta Piqueras’ en Lumbreras, dentro del entorno riojano de Sierra Cebollera o la terraza frente al Mediterráneo del Hotel Cala Fornells en Peguera (Mallorca) destacan entre los más de 30 nuevos Soletes donde además de comer se puede pasar la noche.

En el listado abundan los negocios jóvenes que, a pesar de su reciente apertura, ya se han hecho un nombre en la zona. El restaurante ‘Efímero’, abierto hace un año cerca de la Plaza del Castillo de Pamplona; el puesto ‘Insurgente’, en el mercado de Chamberí de Madrid, inaugurado en abril de 2024, o ‘Mengem’ en el Cabanyal de Valencia desde diciembre de ese mismo año son algunos de los establecimientos premiados.

Si comer es parte indispensable de unas buenas vacaciones, los hallazgos curiosos son la guinda del pastel. En esta edición el equipo de expertos de Guía Repsol ha encontrado cocinas y barras inesperadas como ‘Lukitxene’, el comedor de la Escuela de Hostelería de Leioa (Bizkaia), el bar y tienda de vinilos ‘Lambada Records’ en Las Palmas de Gran Canaria o ‘L’Ovella Negra’, taberna cooperativa en Castellón de la Plana.

¿Qué son los Soletes de la Guía Repsol?

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos de Andorra, ya son más de 5.000 los lugares distinguidos con el distintivo amarillo: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

La calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.