La Región estrena al completo el ansiado Arco Noroeste para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia

Ya es una realidad. El Arco Noroeste ha echado a andar en su totalidad este lunes tras la apertura del tramo de autovía de 8,3 kilómetros que quedaba pendiente entre Las Torres de Cotillas y Alcantarilla. La obra contribuirá a retirar hasta 27.000 vehículos diarios que circulaban por las zonas más tensionadas del área metropolitana de Murcia, como el Nudo de Espinardo o la Ronda Oeste. Así lo defendió el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el acto de inauguración a la altura de Cañada Hermosa.

Los 27.000 vehículos que no se verán obligados a partir de este lunes a circular por el área metropolitana de la capital supone el 20% del total del tráfico que lo atraviesa. De esos 27.000, unos 5.000 son camiones y vehículos pesados, "los que más congestionan y reducen la fluidez", recordó Puente.

Se pasa de una red tensionada a una que garantiza "desplazamientos más fluidos para el que vive en Murcia o el que trabaja en Murcia". También se beneficia aquellos conductores o transportistas que cruzan la Región y que no tengan que entrar al área metropolitana de Murcia para seguir su camino. En total, la inversión global de los 3 tramos del Arco Noroeste ascienden a 264 millones de euros.

"Es mucho dinero el que hay que invertir para hacer una buena infraestructura, somos el primer país de la UE en kilómetros de vía de alta capacidad".

Puente, estuvo acompañado por autoridades como el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro; el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, alcaldes como los de Alcantarilla, Mula o Alguazas, y otros representantes estatales, autonómicas y municipales acudían esta mañana a la inauguración del tramo cuya construcción ha supuesto una inversión de 82,23 millones.

En concreto, la autovía completa enlaza la A-30 con la A-7 a través de un recorrido de 21,7 kilómetros que permitirá canalizar el tráfico con origen o destino en Andalucía, Cartagena, Valencia y Albacete atravesando los municipios de Molina de Segura, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia.

La nueva infraestructura, junto con otras ya ejecutadas, supondrá un baipás de la autovía A-30 desde el kilómetro 119, en Archena, al 150, en el Puerto de la Cadena, que reducirá el tráfico que discurre en la Ronda Oeste de Murcia y el nudo de Espinardo.

En total, la infraestructura (que ya abrió el pasado verano sus dos otros tramos entre Archena y Las Torres) ayudará a aliviar -en parte- los atascos permanentes en zonas como el Nudo de Espinardo y la Ronda Oeste de Murcia.