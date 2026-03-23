Podemos exige a López Miras ayudas directas a familias, empresas y autónomos afectados por la guerra en Irán

Podemos cargó este lunes contra el presidente regional Fernando López Miras, ante lo que consideran una "absoluta inacción" frente a las consecuencias económicas de la guerra contra Irán, "que ya ha costado miles de vidas, pero también está castigando la economía de las familias de la Región".

María Marín, diputada de Podemos en la Asamblea, valoró de forma muy crítica las medidas del Gobierno de España, "insuficientes, porque si los precios siguen subiendo en pocos días no se va a notar la bajada del IVA y porque estamos en contra de una medida que beneficia lo mismo al millonario dueño de un Maseratti que al autónomo que trabaja con su furgoneta".

La diputada morada denunció también la "falta total" de medidas por parte del Gobierno regional. "Es un verdadero escándalo que López Miras no haya aprobado ni un euro en ayudas ante los efectos de esta guerra, cuando es la Región la que recibe la mayor parte del impuesto especial de hidrocarburos, el 58%, más de 300 millones de euros solo este año".

Noticias relacionadas

La formación morada anunció que se reunirá en los próximos días con transportistas, autónomos, sindicatos, organizaciones agrarias y otros colectivos afectados para trasladarles una petición clara: "El Gobierno regional tiene que aprobar ayudas directas a las familias y a los sectores más perjudicados por la guerra de Irán".