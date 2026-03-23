Los pinos de Cehegín se hacen fuertes contra el cambio climático

El Gobierno regional pone en marcha en Cehegín un programa piloto de gestión forestal para aumentar la resiliencia de los pinares mediterráneos del monte público Coto Real.

El proyecto contempla tratamientos de selvicultura adaptativa -clareos, claras selectivas y podas- en una superficie aproximada de 26 hectáreas. "Estas actuaciones permitirán reducir la competencia entre árboles por agua y nutrientes, favorecer el desarrollo de los ejemplares más vigorosos y disminuir la continuidad del combustible forestal, tanto horizontal como vertical", explican desde la Comunidad.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó la zona de actuación acompañado por la alcaldesa del municipio, Alicia del Amor.

"Esta actuación demuestra que la gestión forestal activa es una herramienta fundamental para anticiparnos a los efectos del cambio climático", señaló el consejero, quien subrayó que "no se trata solo de conservar el monte, sino de gestionarlo con criterios técnicos y científicos para garantizar su futuro". El consejero añadió que "nuestros pinares necesitan intervenciones planificadas que reduzcan su vulnerabilidad ante la sequía y el fuego, especialmente en un contexto de clima extremo".

La intervención está cofinanciada con fondos europeos y cuenta con una inversión de 43.600 euros.

El monte Coto Real, con más de 730 hectáreas, forma parte de la Red Natura 2000 y se integra en la ZEPA ‘Sierras de Burete, Lavia y Cambrón’. La zona de actuación se localiza en el sector sur, en torno al Collado del Charco, donde predominan masas densas de pino carrasco sometidas a condiciones de fuerte sequía estival, lo que incrementa el estrés hídrico y el riesgo de incendios.

Además, este programa piloto destaca por su seguimiento científico, ya que se han delimitado dos pequeñas cuencas hidrográficas colindantes con características similares: una será objeto de tratamiento y la otra permanecerá como área testigo. Esta comparación permitirá evaluar con datos objetivos los efectos reales de la gestión forestal sobre la humedad del suelo, la infiltración, la escorrentía y la carga de combustible.