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Las parejas murcianas se separaron menos en 2025

La Región registró el año pasado un total de 2.964 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un descenso del 10,1% respecto al 2024

Una imagen de una pareja que decide iniciar los trámites de divorcio.

Una imagen de una pareja que decide iniciar los trámites de divorcio. / Cedida

EFE

La Región de Murcia registró en 2025 un total de 2.964 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un descenso del 10,1 % respecto a las 3.296 presentadas en 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Aunque la cifra global disminuye, la tasa de litigiosidad regional sigue por encima de la media española, con 186,5 demandas por cada 100.000 habitantes frente a 171,9 a nivel nacional.

El descenso se concentró en los procedimientos contenciosos. Los divorcios no consensuados pasaron de 1.505 a 1.051, un 30,1 % menos, mientras que las separaciones no consensuadas se redujeron un 8,3 %.

Por el contrario, los procedimientos consensuados aumentaron. Los divorcios de mutuo acuerdo subieron un 9,7 %, hasta 1.805, y las separaciones consensuadas disminuyeron en menor medida, un 34 %, hasta 62. Las nulidades matrimoniales se mantuvieron casi estables, con solo dos casos.

En cuanto a los asuntos vinculados a la guarda, custodia y alimentos de hijos, se observó una tendencia similar. Los procedimientos contenciosos descendieron un 23,3 %, mientras que los consensuados crecieron ligeramente, un 2,9 %. Los procesos de modificación de medidas no consensuadas disminuyeron un 24,9 %, mientras los consensuados aumentaron un 3,4 %.

En conjunto, los datos reflejan una reducción general de la litigiosidad familiar en la Región, marcada por la caída de los procedimientos contenciosos, mientras los acuerdos consensuados mantienen un leve crecimiento, evidenciando que las parejas optan cada vez más por resolver sus conflictos de manera pactada.

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Las tasas regionales solo son superadas por Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana, situando a Murcia entre las comunidades con mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España.

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