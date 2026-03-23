Mover la pesca y coordinar el litoral para proteger tiburones y rayas

La gestión de los tiburones y las rayas en el Mediterráneo ya no se plantea solo en términos de protección, sino de cómo compatibilizarla con la actividad pesquera. Los nuevos datos científicos apuntan a que la clave no está tanto en prohibir como en saber dónde, cuándo y cómo faenar para reducir las capturas accidentales sin poner en riesgo la economía de las cofradías.

La investigadora del Instituto Español de Oceanografía Elena Barcala explica a La Opinión que el objetivo último del proyecto Tirraqui (presentado esta semana en Cartagena) no es solo describir la distribución de los elasmobranquios, sino ofrecer "datos científicos que respalden medidas de gestión" útiles tanto para la administración como para el propio sector. Los mapas de puntos calientes permiten sugerir desplazamientos de la actividad hacia zonas menos sensibles y disminuir el impacto sobre ejemplares juveniles y reproductores.

En la costa murciana, los resultados dibujan un escenario especialmente relevante. La estrechez de la plataforma continental frente al Escarpe de Mazarrón concentra poblaciones demersales con individuos en distintas fases vitales. Entre Cabo de Palos y el entorno del Mar Menor se han detectado áreas de cría y presencia de especies vulnerables. "Son zonas de concentración importantes, incluso con distintas etapas del ciclo", indicó. También se han identificado dos áreas ISRA, es decir, áreas marinas clave identificadas científicamente como vitales para la supervivencia de tiburones, rayas y quimeras.

"No se trata de demonizar al sector; hablamos de redistribuir el esfuerzo pesquero" Elena Barcala — Investigadora del IEO

El análisis de las artes confirma que el arrastre tiene un impacto generalizado sobre las especies de fondo, mientras que, entre las artes menores, el trasmallo presenta mayor probabilidad de interacción. Barcala insistió en la necesidad de interpretar estos datos con cautela: "No se trata de demonizar al sector". El enfoque pasa por redistribuir el esfuerzo pesquero y ajustar la actividad en espacio y tiempo, no por imponer cambios inviables en los aparejos.

Esa redistribución podría traducirse en orientar las faenas hacia áreas con menor presencia de ejemplares sensibles y evitar periodos de alta concentración. "No hablamos de prohibir, sino de pescar en otro sitio o en otro momento", aclaró. Es más, puede ser algo positivo. En un contexto de reducción de días de mar y mayor presión normativa, la cartografía biológica ofrece a las cofradías argumentos técnicos para negociar medidas más flexibles y adaptadas a la realidad del caladero.

Talleres para liberar a las especies a bordo

El proyecto ha desarrollado además un protocolo de liberación a bordo. Entre otras cosas, se recomienda cortar el sedal antes de subir al animal en el palangre, usar sacos de descarga en el arrastre para evitar caídas desde altura y no sujetar a los ejemplares por la cola. "Son medidas sencillas que reducen lesiones internas y aumentan la supervivencia", explicó. Las cofradías murcianas y alicantinas han participado en talleres y embarques, con una respuesta que la investigadora calificó de positiva pese a las dificultades derivadas de la reducción de días de pesca.

La colaboración con el sector es una condición indispensable. "Cualquier proyecto sobre especies no objetivo necesita contar con los pescadores", subrayó, destacando su papel en la validación de zonas de interacción y en la aplicación de buenas prácticas. Su conocimiento empírico del caladero, añadió, permite interpretar mejor los datos científicos y ajustar las recomendaciones.

Disponer de datos propios permite proponer alternativas realistas; la información espacial facilita soluciones adaptadas a cada caladero

Además de la dimensión espacial, el equipo trabaja con información procedente de campañas científicas, datos oficiales de capturas, observación a bordo y sistemas de seguimiento de flota. La combinación de estas fuentes, junto con modelos de distribución, permite estimar no solo dónde se concentran los elasmobranquios, sino cuándo lo hacen. Esa variable temporal resulta clave para plantear cierres dinámicos o recomendaciones estacionales que minimicen la interacción sin paralizar la actividad pesquera.

La investigadora destacó también que el conocimiento generado puede ayudar a anticipar conflictos regulatorios.

Si la normativa europea se endurece, disponer de datos propios permite proponer alternativas realistas. En lugar de medidas generalistas, la información espacial facilita soluciones adaptadas a cada caladero y tipo de flota, algo especialmente relevante en una pesquería artesanal con gran diversidad de artes.

"Hace falta desarrollar la parte legislativa"

El encaje con la red de espacios protegidos sigue siendo parcial. La ciencia puede indicar dónde aparecen las especies y en qué fases vitales, pero la traducción normativa corresponde a las administraciones. "Hace falta desarrollar la parte legislativa", admitió, señalando que la información puede servir para ajustar vedas, calendarios o distribución del esfuerzo. La región, a su juicio, podría convertirse en zona piloto en la costa española, aunque Baleares lleva ventaja.

El trabajo ha permitido también identificar un corredor ecológico entre el cabo de la Nao (Alicante) y el entorno de Cabo de Palos, donde se alternan áreas con mayor presencia de reproductores y otras dominadas por juveniles. Esa estructura espacial sugiere movimientos a lo largo del litoral que podrían condicionar la eficacia de las medidas de gestión si se aplican de forma aislada. "Queremos comprobar la conectividad genética entre esos núcleos", explicó Barcala, ya que una población interconectada puede soportar mejor la presión pesquera que otra fragmentada o aislada. Este enfoque, poco habitual en la gestión tradicional, permitiría diseñar medidas coordinadas a escala regional y no solo local en función de la dinámica real de las especies.

Una pesca más selectiva aparece como la vía más realista para compatibilizar la actividad económica con la conservación de especies

La hipótesis de un corredor funcional refuerza además la necesidad de coordinación entre comunidades autónomas para evitar que la protección en un tramo del litoral se vea neutralizada por la presión en otro.

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La siguiente fase del proyecto analizará precisamente esa conectividad poblacional con más campañas y observadores a bordo, para confirmar la estabilidad temporal de los puntos detectados y localizar zonas de puesta y reclutamiento. "Necesitamos más datos para afianzar que esos núcleos se mantienen y no responden a variaciones puntuales", indicó. La gestión futura pasa, por tanto, por combinar mapas científicos, participación del sector y medidas flexibles. Una pesca más selectiva, basada en información espacial y temporal, aparece como la vía más realista para compatibilizar la actividad económica con la conservación de especies que, aunque no sean objetivo, resultan esenciales para el equilibrio del ecosistema marino. En ese equilibrio, concluyó la investigadora, "la clave es que la pesca forme parte de la solución".