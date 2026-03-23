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Política

López Miras pide a la Agencia Europea de Defensa más financiación para las regiones

Cree que la Región de Murcia "podría jugar un papel clave" en el desarrollo del sector gracias al programa Caetra

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, visitó hoy en Bruselas la Agencia Europea de Defensa, en calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones.

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, visitó hoy en Bruselas la Agencia Europea de Defensa, en calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones. / CARM

La Opinión

La Opinión

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, subrayó este lunes en Bruselas que, ante el escenario de creciente tensión internacional, "la Unión Europea tiene que hacerse mayor en sus políticas de defensa, y para eso tiene que contar con las regiones y dar un paso al frente".

Esta fue una de las conclusiones de la reunión que López Miras mantuvo con responsables de la Agencia Europea de Defensa, en calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité de las Regiones. El objetivo de esta visita es fortalecer la cooperación y vincular mejor las iniciativas europeas de defensa con el enfoque territorial.

Tras el encuentro, López Miras trasladó que "dentro del impulso para reforzar sus capacidades de defensa, la UE tiene que contar con la visión de las regiones y de las ciudades europeas, porque nuestros ecosistemas industriales son fundamentales y pueden hacer de palanca de impulso de esa industria".

En este sentido, López Miras reivindicó durante la reunión "más financiación de la Unión Europea para las regiones, con el objetivo de impulsar nuestras industrias en este sector, y ayudar así a que la UE tenga una defensa fuerte y competitiva".

Además, el máximo responsable autonómico subrayó que la Región de Murcia "podría jugar un papel clave" de producirse ese aumento de la financiación, "porque ya está demostrando su capacidad a través del programa Caetra".

En referencia a Caetra, López Miras puso en valor que "nos hemos adelantado, y desde 2022 estamos haciendo eso que ahora impulsamos desde el Comité Europeo de las Regiones: el generar ecosistemas industriales con nuestras pymes, con nuestras startups, con nuestras empresas de base tecnológica, y que puedan generar una industria de la defensa fuerte".

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El Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones fue creado hace un año de cara a garantizar que la dimensión local se vea reflejada en los esfuerzos de defensa de la UE. López Miras fue elegido presidente después de que presentara con éxito el dictamen 'Una industria europea de la Defensa fuerte', que proponía aportaciones a la Estrategia Industrial de Defensa Europea.

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