La nueva Ley de Ciencia de la Región de Murcia impulsará las tecnologías de uso civil y militar

El anteproyecto de Ley de Ciencia de la Región de Murcia ya ha completado su proceso de redacción y está listo para iniciar de manera inmediata la tramitación para sustituir a la norma vigente, aprobada hace ya 19 años, en 2007, un tiempo en el que la forma de aproximarse a la ciencia desde la Comunidad no tenía en cuenta la inteligencia artificial y en la que las tecnologías duales no tenían un papel preponderante.

En un escenario internacional en el que el rearme y la necesidad de aumentar la seguridad se ha vuelto una necesidad de primer nivel, las aplicaciones de uso civil y militar son esenciales; por eso la nueva Ley de Ciencia que ultima el Gobierno de la Región de Murcia será pionera en el impulso de estas tecnologías duales.

Según ha podido saber La Opinión de fuentes cercanas a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, la próxima legislación regula de forma específica esta clase de productos, incluyendo sus posibles identificaciones y clasificaciones de sus resultados, acuerdos con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España, intercambio de conocimiento científico-técnico y la colaboración en programas estratégicos.

Fomentará la IA "confiable y segura" gracias a un Comité de Ética colegiado e independiente

Otra gran novedad gracias a la cual la Ley de Ciencia también será pionera es el fomento de la inteligencia artificial (IA) «confiable y segura», añaden las mismas fuentes. Para asegurarse de que así sea, prevé la colaboración entre agentes para intercambio de datos, el impulso de las sensorización y la digitalización y el análisis específico a través de un nuevo Comité de Ética de la Investigación e Innovación Científica.

Este órgano será colegiado, independiente y consultivo, dedicado a la integridad científica e investigación responsable, con una composición interdisciplinar de expertos nacionales e internacionales y con un mandato de cinco años no prorrogable. Asimismo, la ley disfrutará de «independencia funcional respecto a gobiernos y administraciones públicas», aseguran.

Participación ciudadana

La tercera novedad importante es la inclusión y regulación de los principios de Ciencia Abierta y Ciudadana.

En el primer caso, a través de los fundamentos FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) se establece el libre acceso a los datos generados por las investigaciones, infraestructuras y plataformas abiertas; su publicación en acceso abierto de los resultados financiados públicamente y la interoperabilidad con la Nube Europea de Ciencia Abierta; así como la formación obligatoria en principios de ciencia abierta.

Por su parte, la promoción explícita de la Ciencia Ciudadana incluye participación de la sociedad civil en procesos científicos, programas anuales específicos de ciencia ciudadana, colaboración con centros educativos públicos y concertados, reflexión científica y tecnológica en ciudadanía e integración en el sistema educativo.

270 aportaciones

Fue durante la apertura del curso universitario de 2024, en septiembre de aquel año, cuando el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia.

La presentó como «una oportunidad para seguir avanzando en competitividad y en bienestar desde el conocimiento científico y técnico», destacando que la iniciativa legislativa iniciaba su andadura «en un momento en el que acaba de publicarse el conocido Informe Draghi», que plantea medidas para recuperar la economía europea y adaptarla a la nueva realidad tecnológica, energética y geopolítica. «El informe Draghi es concreto, dirigido hacia las soluciones y en donde la I+D+i adquiere un papel muy relevante», agregó.

La legislación pretende integrarse en el sistema educativo y colaborar con centros públicos y concertados

Pocas semanas después, se sustanció una consulta pública previa sobre la ley, previa al trámite de audiencia pública. En este proceso se recopilaron 270 aportaciones de 88 entidades e individuales, resultando ser una de las normas autonómicas que más interés ha despertado.

Su redacción se nutrió en parte de un informe de la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU) y de otros instrumentos del Gobierno regional, como la Ley de Universidades, la Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Industrial de la Región de Murcia.

Desde la Consejería que lidera Juan María Vázquez destacan que «se trata de una ley diseñada para atraer talento, facilitar la carrera investigadora y fortalecer la transferencia del conocimiento».

«Es una norma necesaria para fortalecer y mejorar el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en todos sus niveles y lograr una mejor coordinación entre políticas autonómicas, estatales y europeas», manifiestan, añadiendo que «está orientada a fomentar la colaboración entre la ciencia y la industria para generar productos y servicios innovadores que fortalezcan la competitividad».

Por delante aún le queda a la ley pasar por el Consejo de Gobierno, el Consejo Económico y Social, el Consejo Jurídico y, finalmente, por la Asamblea. Sigue siendo un «texto vivo», señalan desde el Gobierno.