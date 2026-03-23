Política
La nueva Ley de Ciencia de la Región de Murcia impulsará las tecnologías de uso civil y militar
Es la primera norma regional que regula de forma específica las aplicaciones duales, e incluirá acuerdos con el Ministerio de Defensa
El anteproyecto de Ley de Ciencia de la Región de Murcia ya ha completado su proceso de redacción y está listo para iniciar de manera inmediata la tramitación para sustituir a la norma vigente, aprobada hace ya 19 años, en 2007, un tiempo en el que la forma de aproximarse a la ciencia desde la Comunidad no tenía en cuenta la inteligencia artificial y en la que las tecnologías duales no tenían un papel preponderante.
En un escenario internacional en el que el rearme y la necesidad de aumentar la seguridad se ha vuelto una necesidad de primer nivel, las aplicaciones de uso civil y militar son esenciales; por eso la nueva Ley de Ciencia que ultima el Gobierno de la Región de Murcia será pionera en el impulso de estas tecnologías duales.
Según ha podido saber La Opinión de fuentes cercanas a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, la próxima legislación regula de forma específica esta clase de productos, incluyendo sus posibles identificaciones y clasificaciones de sus resultados, acuerdos con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España, intercambio de conocimiento científico-técnico y la colaboración en programas estratégicos.
Fomentará la IA "confiable y segura" gracias a un Comité de Ética colegiado e independiente
Otra gran novedad gracias a la cual la Ley de Ciencia también será pionera es el fomento de la inteligencia artificial (IA) «confiable y segura», añaden las mismas fuentes. Para asegurarse de que así sea, prevé la colaboración entre agentes para intercambio de datos, el impulso de las sensorización y la digitalización y el análisis específico a través de un nuevo Comité de Ética de la Investigación e Innovación Científica.
Este órgano será colegiado, independiente y consultivo, dedicado a la integridad científica e investigación responsable, con una composición interdisciplinar de expertos nacionales e internacionales y con un mandato de cinco años no prorrogable. Asimismo, la ley disfrutará de «independencia funcional respecto a gobiernos y administraciones públicas», aseguran.
Participación ciudadana
La tercera novedad importante es la inclusión y regulación de los principios de Ciencia Abierta y Ciudadana.
En el primer caso, a través de los fundamentos FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) se establece el libre acceso a los datos generados por las investigaciones, infraestructuras y plataformas abiertas; su publicación en acceso abierto de los resultados financiados públicamente y la interoperabilidad con la Nube Europea de Ciencia Abierta; así como la formación obligatoria en principios de ciencia abierta.
Por su parte, la promoción explícita de la Ciencia Ciudadana incluye participación de la sociedad civil en procesos científicos, programas anuales específicos de ciencia ciudadana, colaboración con centros educativos públicos y concertados, reflexión científica y tecnológica en ciudadanía e integración en el sistema educativo.
270 aportaciones
Fue durante la apertura del curso universitario de 2024, en septiembre de aquel año, cuando el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia.
La presentó como «una oportunidad para seguir avanzando en competitividad y en bienestar desde el conocimiento científico y técnico», destacando que la iniciativa legislativa iniciaba su andadura «en un momento en el que acaba de publicarse el conocido Informe Draghi», que plantea medidas para recuperar la economía europea y adaptarla a la nueva realidad tecnológica, energética y geopolítica. «El informe Draghi es concreto, dirigido hacia las soluciones y en donde la I+D+i adquiere un papel muy relevante», agregó.
La legislación pretende integrarse en el sistema educativo y colaborar con centros públicos y concertados
Pocas semanas después, se sustanció una consulta pública previa sobre la ley, previa al trámite de audiencia pública. En este proceso se recopilaron 270 aportaciones de 88 entidades e individuales, resultando ser una de las normas autonómicas que más interés ha despertado.
Su redacción se nutrió en parte de un informe de la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU) y de otros instrumentos del Gobierno regional, como la Ley de Universidades, la Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Industrial de la Región de Murcia.
Desde la Consejería que lidera Juan María Vázquez destacan que «se trata de una ley diseñada para atraer talento, facilitar la carrera investigadora y fortalecer la transferencia del conocimiento».
«Es una norma necesaria para fortalecer y mejorar el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en todos sus niveles y lograr una mejor coordinación entre políticas autonómicas, estatales y europeas», manifiestan, añadiendo que «está orientada a fomentar la colaboración entre la ciencia y la industria para generar productos y servicios innovadores que fortalezcan la competitividad».
Por delante aún le queda a la ley pasar por el Consejo de Gobierno, el Consejo Económico y Social, el Consejo Jurídico y, finalmente, por la Asamblea. Sigue siendo un «texto vivo», señalan desde el Gobierno.
Forma parte de la estrategia global de I+D de la Región
Con las futuras leyes de Ciencia y de Universidades de la Región de Murcia el Gobierno regional da un paso de gigante en su estrategia global de Investigación y Desarrollo (I+D).
Anteriormente, el Ejecutivo de Fernando López Miras consolidó el Plan de Financiación Plurianual de las universidades públicas de la Región 2025-2029, que ha permitido aprobar el mayor presupuesto de su historia, con 296,15 millones de euros para la UMU —un aumento del 8,65%— y de más de 80 millones de euros para la UPCT —lo que supone un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior—.
La estrategia marcó otro hito con una convocatoria histórica para consolidar los grupos y unidades de excelencia científica de la Región de Murcia. El objetivo es reforzar a los equipos de investigación con mayor trayectoria, impacto y proyección internacional.
Con una inversión de 7.842.718 euros hasta 2028, supone una de las mayores apuestas por la excelencia científica realizadas en la Región. Fuentes gubernamentales explican que «esta medida garantiza una financiación estable, plurianual y predecible, que permite a los grupos planificar su actividad investigadora a medio plazo». Cada grupo de excelencia podrá recibir hasta 400.000 euros para el periodo 2026-2029, «lo que se traduce en estabilidad, capacidad de atraer talento, mejorar infraestructuras y competir en mejores condiciones en convocatorias nacionales e internacionales», señalan.
La selección se realizó mediante evaluadores internacionales siguiendo criterios de calidad científica, relevancia, impacto socioeconómico y liderazgo.
Asimismo, se convocaron las ayudas para los contratos de formación del personal investigador, que dota a los mejores graduados de la capacidad de trabajar en sus tesis doctorales durante hasta cuatro años. En concreto, la Fundación Séneca concede 18 ayudas para tesis doctorales y renueva 59 contratos en vigor, con una inversión de 2,28 millones de euros y un incremento medio del 25,7% en las retribuciones de los jóvenes investigadores.
Las subidas alcanzan hasta el 32,38% durante los dos primeros años de contrato, el 29,56% en el tercer año y el 8,48% en el cuarto. Estas mejoras afectan tanto a los nuevos contratos como a las renovaciones y sitúan las retribuciones en niveles más competitivos, alineados con el objetivo de dignificar la carrera investigadora desde sus etapas iniciales y equiparar las retribuciones con las de la Agencia Estatal de Investigación.
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