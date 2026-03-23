El Gobierno regional no se conforma solo con el Arco Noroeste para mejorar el tráfico en Murcia: "Alivia los síntomas pero no cura la enfermedad"

"Alivia los síntomas pero no cura la enfermedad". Así lo aseguró el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, pese a la "buena noticia" que supone la apertura al completo del Arco Noroeste a partir de este lunes y que logrará sacar unos 27.000 vehículos diarios -5.000 de ellos camiones- del área metropolitana de Murcia, sobre todo en el Nudo de Espinardo y la Ronda Oeste, favoreciendo a sectores como el transporte, la logística o la agricultura.

Pero, lejos de quedarse ahí, desde el Gobierno regional exigen más infraestructuras al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al Gobierno de Pedro Sánchez, criticando la falta de claridad respecto a los plazos de distintas infraestructuras. García Montoro señaló que existen "contradicciones" entre las declaraciones de Puente y del delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

"No sabemos si el ministro pinta poco, miente mucho o las dos cosas. Tampoco si al mismo delegado le toman el pelo y le mandan una información que luego no se corresponde con la que el Ministerio anuncia", lamentó.

Asimismo García Montoro reclamó la ejecución del anillo metropolitano de Murcia, que pasaría, entre otros tramos, por construir el Arco Norte, completar el tramo pendiente de la Autovía del Bancal (RM-1) desde Zeneta hasta Santomera, así como el tramo oeste de la Autovía del Reguerón (MU-30) con el objetivo de dotar a la capital de un primer cinturón de circunvalación. "Es inexplicable que siendo la séptima ciudad de España por población no cuente aún con un primer anillo completo", advirtió el consejero.

García Montoro exige también completar el Arco Norte, la Autovía del Reguerón y la del Bancal

El titular autonómico de Fomento e Infraestructuras volvió a insistir con el "castigo permanente" del Ejecutivo central con la Comunidad e insistió así en la necesidad de acometer estos proyectos clave para mejorar la movilidad.

Por último, reclamó la reapertura, modernización y electrificación de la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla, que considera "el segundo eje vertebrador de la Región", reiterando que su cierre desde hace años está afectando al desarrollo del transporte de cercanías y contribuyendo a la congestión en el entorno de la capital.

Oportunidad empresarial ante mejores accesos

El presidente de la patronal regional Croem, Miguel López Abad, calificó el acto de apertura del último tramo del Arco Noroeste como "un día grande para la Región", augurando el impacto positivo que tendrá esta nueva infraestructura en la movilidad del día a día de miles de vehículos y para la actividad económica de la Región.

"Estamos de enhorabuena" porque "todos los que transitamos por Murcia sabemos lo que estamos sufriendo", dijo en referencia a la congestión del tráfico en los últimos años.

Desde el punto de vista empresarial, el dirigente considera que el Arco Noroeste supondrá un avance clave en términos logísticos: permitirá reducir costes, mejorar la agilidad en el transporte y descongestionar las vías más saturadas de Murcia. "Las horas punta que todos vivimos van a quedar aliviadas", dijo.

"Las horas punta que todos vivimos van a quedar aliviadas", augura López Abad

Además, López Abad valoró el potencial de la nueva infraestructura para dinamizar zonas industriales cercanas. Municipios como Las Torres de Cotillas o Alcantarilla podrían beneficiarse especialmente, al contar ahora con mejores accesos a los principales ejes de comunicación. Este tipo de infraestructuras "hacen más atractivas" estas áreas, favoreciendo el desarrollo de polígonos industriales y la llegada de nuevas empresas.

Los transportistas ganarán eficiencia y recortarán tiempos

También el secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, valoró de forma "muy positiva" la apertura del Arco Noroeste, "una inmensa alegría" para el sector transportista, ya que permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje, un factor clave para cumplir con las horas de conducción de los profesionales del sector.

La Froet ve inevitable el tercer carril en la A-7 desde Crevillente hasta Puerto Lumbreras

Además, aseveró que contribuirá a disminuir el estrés derivado de los atascos y retrasos, así como a reducir el consumo de combustible. No obstante, insistió en que aún quedan infraestructuras pendientes que consideran esenciales, como la finalización del Arco Norte y la habilitación de un tercer carril en la A-7 desde Puerto Lumbreras hasta Crevillente (Alicante). "Con estas actuaciones, la comunicación con la Región de Murcia quedaría prácticamente resuelta", concluyó.

Impulsará la industria de Alcantarilla

Por su parte, la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, valoró muy positivamente la apertura del nuevo tramo del Arco Noroeste, una infraestructura que consideró "muy necesaria y largamente demandada" y que, según recordó, fue anunciada años atrás durante la etapa del exministro popular Íñigo Gómez de la Serna, perteneciente al Gobierno de Mariano Rajoy.

Terol destacó que esta nueva vía supone un importante impulso para el desarrollo económico del municipio, especialmente por su impacto en las áreas industriales.

En concreto, subrayó que el polígono industrial San Andrés contará con una salida directa, lo que facilitará la actividad de empresas en expansión. Asimismo, puso en valor la conexión con el polígono oeste de Alcantarilla, que alberga más de 1.500 empresas y da empleo a unos 15.000 trabajadores.

Terol aplaude que facilitará la actividad de empresas en expansión en el polígono industrial San Andrés

Sin embargo, junto a esta valoración positiva, Terol aprovechó para reiterar una reivindicación histórica del municipio: la solución al paso del tren por el casco urbano. La alcaldesa denunció la falta de avances en el proyecto para desviar o soterrar la vía ferroviaria que atraviesa la ciudad.

Según explicó, el proyecto del bypass ferroviario -que permitiría sacar el tren fuera del núcleo urbano- viene sufriendo retrasos y la caducidad de la declaración de impacto ambiental en varias ocasiones, lo que mantiene la incertidumbre sobre su ejecución.

"Seguimos sin saber si el tren se va a soterrar o si finalmente se sacará de Alcantarilla”, lamentó. Terol consideró “inadmisible” que una ciudad de más de 43.000 habitantes continúe dividida por una infraestructura ferroviaria, y reclamó al Gobierno una solución definitiva que elimine esta barrera urbana y mejore la calidad de vida de los vecinos.

El PSOE presume de logros, el PP les acusa de "colgarse medallas"

En clave (todavía) más política, la portavoz del PSOE en la Región, Isabel Gadea, destacó que el Arco Noroeste se ha desarrollado en su totalidad durante este ciclo de gobierno socialista. "Durante este mismo ciclo del Ejecutivo central, se ha planificado, licitado, ejecutado, inaugurado y puesto en servicio". Gadea defendió que mientras el Gobierno de España está haciendo "una inversión histórica" para desarrollar y modernizar las infraestructuras de la Región, el Gobierno regional del PP "lleva 15 años sin hacer ni un solo kilómetro" de autovía. "No sabemos nada de la autovía del Norte entre Jumilla y Calasparra, o la de Lorca-Caravaca, que son de competencia autonómica", denunció.

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, denunció que tanto Óscar Puente como Francisco Lucas "se cuelgan la medalla de una infraestructura impulsada desde hace más de nueve años por un Gobierno del Partido Popular, pero sigue sin dar explicaciones sobre las muchas obras pendientes en la Región, como la apertura de la línea ferroviaria con Chinchilla".

"El señor Lucas ni da la cara en la Asamblea Regional, ni la da ante los medios de comunicación; solo quiere fotos, sin comprometerse con las demandas de los ciudadanos de la Región", señaló Segado. "Tras haber sido desautorizado por el ministerio del señor Puente, al que hoy ha acompañado, ¿mantiene Lucas su promesa de dimitir si no está operativa antes de que termine el año?", preguntó el vicesecretario.