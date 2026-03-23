El Gobierno pone freno al precio del alquiler en Murcia con un decreto urgente que cambia las reglas desde ya

El precio del alquiler lleva años siendo una de las principales preocupaciones de miles de familias en España, y la Región de Murcia no es una excepción. La escasez de oferta y una demanda que no para de crecer han obligado a muchos hogares a destinar una parte cada vez mayor de su sueldo a pagar la renta mensual.

El precio medio en la provincia de Murcia pasó de los 551 euros registrados en 2019 a los 775 euros al cierre de 2025. En suma, ahora, el impacto económico de la guerra en Irán ha disparado de nuevo tanto los alquileres como las hipotecas, así que el Gobierno ha decidido intervenir.

Un decreto con efecto inmediato desde este domingo

El Ejecutivo ha aprobado un real decreto-ley publicado este sábado 21 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con dos medidas que ya están en vigor desde este mismo domingo: el tope a la subida de los alquileres y la prórroga obligatoria de los contratos.

La medida más importante es la que más afecta al bolsillo: el incremento anual de la renta queda limitado al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto significa que, aunque el contrato recoja una actualización vinculada a algún índice de referencia como el IPC, la subida no podrá superar ese porcentaje sin que exista un acuerdo expreso entre propietario e inquilino.

¿Afecta igual a todos los propietarios?

La respuesta es clara: no. El decreto establece una distinción importante según el tipo de arrendador. Para los grandes tenedores, el límite del 2% es de obligado cumplimiento en todo caso, incluso si hay negociación entre las partes. En cambio, para los pequeños propietarios se mantiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con el inquilino, pero si no hay pacto, también se aplicará automáticamente el tope del 2%.

Dos años más de prórroga para los contratos que venzan en 2026 y 2027

La otra gran medida del decreto es la prórroga automática de los contratos que finalicen a lo largo de 2026 y 2027. Los inquilinos podrán solicitar una extensión de hasta dos años adicionales en las mismas condiciones del contrato vigente, y el propietario estará obligado a aceptarla, salvo que pueda acreditar una causa justificada, como la necesidad de ocupar la vivienda para uso propio.

El Gobierno ha explicado que el propósito de estas medidas es evitar que el coste del alquiler, sumado a los gastos básicos del hogar, supere el 30% de los ingresos medios de las familias. Una referencia que, en el contexto actual de incertidumbre económica y con la inflación amenazando con repuntar por el encarecimiento de la energía, se ha vuelto difícil de sostener para muchos hogares murcianos.

Los contratos que venzan en los próximos días ya deben adaptarse a estas nuevas condiciones, puesto que el decreto entró en vigor el pasado domingo 22 de marzo, al día siguiente de su publicación en el BOE.