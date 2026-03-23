El doctor Felices carga contra las bebidas energéticas: "Nos manipulan igual que pasó con el tabaco y el váper"

"Mezclas medio litro de agua, tres sobres de azúcar, o edulcorante si no quieres engordar; un toque de cafeína y un 'chorrazo' de colorante y tienes la bebida perfecta para generar adicción en miles de personas...", así se refiere el doctor murciano José Manuel Felices (@doctorfelices) a las bebidas en energéticas en una de sus publicaciones en redes.

El Gobierno regional anunció en enero que presentaría para el 2026 la nueva Ley de Prevención y Atención a las Adicciones y de Fomento de los Hábitos Saludables, que se centrará, especialmente, en las nuevas adicciones. Las bebidas energéticas entran dentro de este campo.

De hecho, según indica el Boletín Epidemiológico de la Consejería de Salud de 2024, más de la mitad de los adolescentes murcianos de entre 14 y 18 años consumen estas bebidas. Respecto a la legislación, Felices se pregunta si es esa la solución: ¿Prohibir y olvidar? "Es una solución cómoda, pero no es la más completa".

Alteraciones del sueño y problemas cardiovasculares por culpa de estas bebidas

Trastornos cardiovasculares o psicológicos o alteraciones del sueño y del comportamiento, son algunos de los efectos del consumo de estas bebidas. "Tienen nombres llamativos, bases de colores, vas al supermercado y son más baratos que otras bebidas y, sobre todo tienen esos sabores a fruta más suaves que el café para que resulte agradable al público más joven: un caramelito", explica el médico.

"Es lo mismo que nos hacen con el váper y el tabaco", apunta el doctor, que anima a los padres a que enseñen a sus hijos a pensar: "Se darán cuenta de los patrones con los que nos manipula la publicidad".

Culpa a la sociedad de consumo: "¿Estás cansado? Consume y sigue produciendo"

"La necesidad de consumir sustancias para vivir estimulado empieza a los 14 y en la edad adulta se convierte en la rutina que la sociedad de consumo ha diseñado para ti. ¿Estás cansado? Consume y sigue produciendo", expone el sanitario.

En esta línea, el Gobierno central da pasos en este sentido y desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se anunció que se está elaborando una nueva normativa que excluirá las bebidas energéticas de los centros escolares, no pudiendo venderse en cantinas o máquinas expendedoras de colegios e institutos.