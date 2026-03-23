¿Cuándo es el cambio de hora en España? ¿Adelantamos o atrasamos los relojes?

La llegada de la primavera trae consigo una tradición: se produce el cambio de hora con el que pasamos a vivir en horario de verano adelantando una hora los relojes. Desde que se implementó hace años, la razón que se ha esgrimido para justificar esta modificación en la optimización del uso de la luz natural. Al adelantar la hora, buscamos o que las actividades diarias se alineen mejor con las horas de sol para así favorecer la economía y la vida social.

Pero a medida que nos acercamos a la fecha del cambio, siempre surge la pregunta de si realmente es necesario seguir con esta tradición. A lo largo de los años, varios estudios han cuestionado los beneficios que puede tener realmente el cambio de hora y se ha llegado a convertir en un debate recurrente entre la población en España.

Aunque inicialmente se ha propuesto para reducir el consumo energético, hoy en día muchas voces se levantan para señalar que las nuevas tecnologías de iluminación y el aumento en el uso de energías renovables han cambiado las reglas del juego. Además,ás muchas personas experimentan efectos adversos tras el cambio, como fatiga, alteraciones del sueño y problemas de concentración, que pueden afectar la productividad en los días posteriores.

Un dato interesante es que en 2023, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba que dos de cada tres ciudadanos españoles preferirían abolir el cambio horario.

Por su parte, la Comisión Europea ha estado sopesando eliminar esta práctica, pero hasta ahora no se ha llegado a un consenso entre los países miembros sobre si mantener el horario de verano o el de invierno. La falta de acuerdo hace que, por ahora, sigamos adelante con el cambio de hora previsto para este año.

Un hombre cambia las manecillas de un reloj a las 3 horas, en Madrid (España) / E.P.

¿Cuándo es el cambio de hora y qué supone?

Este año en España, el momento de adelantar los relojes está programado para la madrugada del 29 de marzo. A las 2:00 horas de la mañana los españoles van a tener que mover sus relojes a las 3:00 horas, lo que significará una hora menos de sueño.

La modificación horaria de primavera se aplica en todos los países de la Unión Europea (UE) con la intención de ajustar mejor la jornada laboral a las horas de luz natural. A partir del domingo 29 de marzo amanecerá y anochecerá más tarde, hasta otoño, cuando los relojes vuelvan a atrasar las manecillas del reloj.

Al contrario de lo que ocurre en el mes de invierno en el que se atrasa el cambio horario para ganar una hora de sueño, el próximo 26 de marzo aprovecharemos más las luces del sol. El efecto más inmediato del cambio de hora es que amanecerá y anochecerá una hora después, por tanto tendremos más tiempo de luz solar por las tardes. Un cambio que notaremos sobre todo al salir de trabajar porque podremos aprovechar la tarde para hacer otras tareas.