Piden que el acogimiento familiar especializado cotice a la Seguridad Social

La Asociación de Familias de Acogida de la Región de Murcia (Afamu) ha pedido este lunes en la Asamblea Regional de Murcia reforzar e impulsar el acogimiento especializado y de urgencia mejorando sus condiciones, incluyendo la cotización a la Seguridad Social y una remuneración adecuada acorde a la dedicación que requiere.

Su presidente, Federico Padial, ha comparecido ante la Comisión de Estudio sobre Infancia y Adolescencia para presentar sus propuestas de mejora del sistema de protección y el acogimiento familiar, entre ellas, actualizar la legislación autonómica en la materia adaptándola a la normativa estatal y a la realidad actual.

También desarrollar y aprobar un estatuto regional de las familias acogedoras que reconozca sus derechos, su participación y su papel esencial en el sistema de protección, así como seguir avanzando en el apoyo económico, psicológico y formativo a aquellas.

El acogimiento familiar no es un acto de solidaridad, sino un derecho de la infancia Federico Padial — Afamu

Impulsar campañas de sensibilización y captación de esas familias, promover entornos educativos sensibles al trauma y a la adversidad temprana y respetar la historia personal, identidad y circunstancias en la tramitación de la nacionalidad son otras de las medidas por las que apuestan.

Padial ha explicado que en la franja de edad de hasta 8 años debe ser una prioridad que los menores crezcan en un entorno familiar y ha recordado que 2030 es la fecha fijada por la Unión Europea para la desinstitucionalización del sistema de acogida.

"Estamos hablando de la vida de niños y adolescentes y eso nos obliga y no podemos fallarles", ha resaltado quien cree que el acogimiento familiar "no es un acto de solidaridad, sino un derecho de la infancia reconocido internacionalmente".

En 2024 había en España 36.000 niños en acogimiento, el 55 % de ellos en centros de protección y el 45 % en familias de acogida

Según el Ministerio de Juventud e Infancia, en 2024 había en España 36.000 niños en acogimiento, el 55 % de ellos en centros de protección y el 45 % en familias de acogida, lo que indica que "todavía queda camino por recorrer", pues los primeros "cuidan", pero las segundas "transforman" y sin estas "no hay acogimiento", ha apostillado.

Ha destacado que España "duplica la media mundial de menores que crecen en acogimiento residencial en centros de protección y eso debe hacernos reflexionar", pues "es una cuestión de modelo de país".

Pilar Martín, decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. / A. R.

"La infancia no puede esperar", ha dicho antes de abogar por que sociedad y familias acogedoras compartan el objetivo común de que "ningún menor crezca en un centro de protección cuando puede hacerlo en una familia y tiene derecho a una infancia en ese entorno".

Ha hecho hincapié en la necesidad de prestar atención a los perfiles con mayores problemas para acceder al acogimiento familiar: adolescentes, grupos de hermanos, niños con discapacidad o necesidades especiales: "No podemos dejarlos atrás".

Mientras las condiciones materiales han mejorado, existe un deterioro significativo del bienestar psicológico Pilar Martín — Decana del Colegio de Psicología de la Región

Para la decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Pilar Martín, la situación de la infancia y la adolescencia se define hoy por una paradoja: "Mientras las condiciones materiales han mejorado (educación, salud física y acceso tecnológico), existe un deterioro significativo del bienestar psicológico".

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"Se observa un aumento en las tasas de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios e ideación suicida", ha añadido para señalar como factores de riesgo críticos la sobreprotección, "que genera individuos frágiles, con baja tolerancia a la frustración y escasa autonomía", la falta de límites claros que dificulta "el autocontrol necesario para la madurez", el uso problemático del teléfono inteligente, la desigualdad y la exclusión.