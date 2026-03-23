Más de 40.000 familias murcianas se beneficiaron el año pasado de las ayudas para conciliar

Más de 40.000 familias se beneficiaron el pasado año de los recursos y ayudas económicas para facilitar el cuidado profesional de hijos menores de edad que la Comunidad pone a su disposición y que alcanzaron un importe de más de 12 millones de euros.

Con motivo del Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, el Gobierno regional pone en valor estas medidas, impulsadas con la colaboración de los ayuntamientos, que favorecen el bienestar de las familias y contribuyen a lograr la igualdad en el ámbito de los cuidados.

Entre ellas destaca la partida de dos millones de euros destinada a facilitar ayuda económica a las familias numerosas de categoría especial, a familias con hijos o hijas nacidos de parto o adopción múltiple y a familias monoparentales, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

Un total de 1.141 familias se beneficiaron en el último año de esta subvención, que les permitió afrontar gastos derivados de la asistencia de sus hijos a centros de atención a la infancia o de la extensión del horario en éstos para la conciliación de la vida familiar y laboral. Con una cuantía máxima de 2.500 euros por familia, también se dirige a sufragar gastos de la contratación de personal para la atención domiciliaria de personas dependientes y menores.

Desde la Comunidad se ha apoyado también a más de 800 familias, financiando los gastos derivados de la asistencia de menores de 0 a 3 años a Centros y Puntos de Atención a la Infancia, como los de matrícula, comedor o costes de uniforme y material. En la última convocatoria se ha destinado una inversión de cerca de 800.000 euros.

Además, cerca de 7.000 familias han accedido a actuaciones de apoyo a la familia y la infancia, financiadas con subvenciones de concesión directa a los ayuntamientos. Se trata de un programa impulsado por el Ejecutivo, con una financiación anual de 2,7 millones de euros para que familias en situación de vulnerabilidad con hijos a cargo, puedan acceder, entre otros programas, a actividades de formación e inserción sociolaboral.

También desde el Gobierno regional se concede a los ayuntamientos subvenciones para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, con las que se ha atendido en el último año a 1.500 familias y a 1.815 menores. Estas ayudas, con un importe de 600.000 euros, están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

El apoyo impulsado por el Ejecutivo regional está dirigido, a su vez, a financiar servicios de cuidados profesionalizados para una conciliación responsable.

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En el marco del Plan Corresponsables, la Comunidad ha favorecido que 31.278 familias y 55.760 niños y niñas hayan accedido a una línea de servicios de cuidados profesionales durante el año pasado. Esa línea incluye escuelas de verano, de Navidad y de Semana Santa, aulas matinales y vespertinas, ludotecas y cuidados profesionalizados durante los fines de semana o días no lectivos. Ha contado con una inversión de cerca de seis millones de euros, que se han distribuido entre los 45 ayuntamientos.