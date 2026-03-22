Senena Corbalán, candidata a rectora de la Universidad de Murcia: "Reforzaremos las becas y ayudas para que nadie se quede atrás"

Un cambio integral, priorizando a tres colectivos: estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) es el objetivo de María Senena Corbalán (Cehegín, 1966), candidata a rectora de la UMU.

¿Por qué quiere ser rectora de la UMU y por qué ahora?

Creo que la Universidad de Murcia tiene un enorme potencial y en este momento me veo en condiciones de impulsar una nueva etapa. Llevo más de tres décadas vinculada a esta institución y mi trayectoria docente e investigadora, la experiencia en los vicerrectorados de Internacionalización y de Investigación y mi formación en gestión universitaria constituyen una base sólida para asumir este reto. Presento esta candidatura con la convicción de que podemos fortalecer la calidad académica, la proyección científica y el compromiso social de nuestra universidad.

¿Qué cree que diferencia la suya de otras candidaturas?

Es difícil establecer comparaciones sin conocer todavía los programas. Nuestra propuesta se resume en tres palabras: escuchar, avanzar, contigo. Escuchar para situar a la comunidad universitaria en el centro de las decisiones; avanzar para impulsar más calidad docente e investigadora; y contigo porque el futuro de la UMU debe construirse desde la inteligencia colectiva de toda su comunidad.

¿Cuáles son las fortalezas de la Universidad de Murcia que deberían potenciarse?

La principal fortaleza de la UMU es su comunidad universitaria: el talento y el compromiso del PDI, del PTGAS y del estudiantado, que sostienen cada día el funcionamiento y el prestigio de la institución. A ello se suma una oferta formativa generalista y de calidad, con titulaciones consolidadas y una investigación cada vez más competitiva.

¿Qué problemas se están cronificando en la UMU y necesitan solución?

Como ocurre en muchas universidades públicas, uno de los problemas de fondo es la financiación insuficiente, que acaba generando desafíos estructurales. Entre ellos, una burocracia excesiva en algunos procedimientos, la necesidad de mejorar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo académico y técnico, y el reto de seguir modernizando infraestructuras y servicios. Nuestro planteamiento es abordar estos retos mediante una gobernanza más estratégica, transparente y participativa. Se trata de simplificar procesos, reforzar el apoyo a la docencia, la investigación y la innovación, y crear mejores condiciones para que el talento que ya existe en la UMU pueda desplegar todo su potencial.

"Hay que crear condiciones adecuadas para que el profesorado desarrolle su labor"

¿Cómo piensa mejorar la calidad docente sin cargar más burocracia al profesorado

La mejora de la calidad docente pasa, ante todo, por crear las condiciones adecuadas para que el profesorado pueda desarrollar su labor con el mayor apoyo posible. Esto implica simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas que restan tiempo a las tareas académicas. Al mismo tiempo, es fundamental reforzar el desarrollo profesional docente mediante la formación continua, los programas de mentoría y los espacios de intercambio de buenas prácticas. El objetivo es reforzar la calidad de la enseñanza.

Becas y ayudas: ¿qué puede hacer la UMU para que nadie abandone por razones económicas?

La UMU debe seguir siendo un espacio de igualdad de oportunidades. Por eso reforzaremos el sistema de becas y ayudas propias para complementar las convocatorias estatales y autonómicas y atender mejor las necesidades reales del estudiantado. Impulsaremos ayudas específicas para material académico, movilidad nacional e internacional, prácticas o alojamiento, y prestaremos especial atención a quienes deben compatibilizar estudios y trabajo. No podemos olvidar que la universidad pública debe seguir siendo un auténtico ascensor social, donde el talento, el esfuerzo y la vocación sean los únicos límites para estudiar y progresar.

¿Cuál es su plan para la estabilización (asociados, interinos, figuras temporales) y en qué plazos?

Nuestro objetivo es reducir progresivamente la temporalidad y ofrecer itinerarios profesionales más estables tanto para el PDI como para el PTGAS. En el caso del PTGAS interino, impulsaremos un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que permita planificar las necesidades de plantilla, convocar ofertas de empleo anuales y consolidar. En el PDI, reforzaremos los itinerarios de estabilización del profesorado ayudante doctor. Y en el caso del profesorado asociado, impulsaremos la reducción de la temporalidad.

¿Qué hará para que investigar en la UMU sea ‘más fácil’: contratos pre/posdoc, gestión, laboratorios?

Para ello debemos actuar en tres ámbitos. El primero son las personas, reforzando la atracción y retención de talento con mejores programas predoctorales y posdoctorales; el segundo es la gestión, que reduce las cargas burocráticas y refuerza las unidades de apoyo para que el personal investigador cuente con más acompañamiento en la preparación y gestión de proyectos competitivos; y, el tercero, son las infraestructuras, mediante una planificación de las inversiones y la renovación de equipamientos científicos.

Si gana, ¿cuáles serán sus primeras medidas?

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Nuestro proyecto plantea un cambio integral con prioridades para los tres grandes colectivos de la comunidad universitaria. Para el estudiantado reforzaremos el sistema de becas y ayudas propias para que nadie quede atrás, para el PDI, pondremos en marcha un Plan Plurianual de Recursos Humanos que permita planificar el relevo generacional y ofrecer la estabilización, y para el PTGAS, iniciaremos la reforma de la Relación de Puestos de Trabajo.