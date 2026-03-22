Samuel Baixauli, candidato a rector de la Universidad de Murcia: "Hay que acercar los servicios a todos los campus, eliminando la centralidad"

El catedrático de Economía Financiera Samuel Baixauli (Torrent, Valencia, 1974) tiene entre sus objetivos el desarrollo del uso de la IA, para lo que cree que la UMU "llega tarde", por lo que desplegará asistentes virtuales con IA, acompañando al personal en la formación.

¿Qué le ha llevado a presentarse a rector de la Universidad de Murcia?

La experiencia de más de 16 años en cargos de gestión me llevó a detectar puntos críticos que están produciendo un deterioro de la institución. Desde la humildad, y en un ejercicio de responsabilidad y coherencia, consideré que la universidad tendría que disponer de proyectos que compitan por mejorar la situación actual, fomentando el diálogo y el debate. En este sentido solicitaré a la Junta Electoral la realización de un debate la última semana de campaña ya que la mayor parte de esta tiene lugar en días no lectivos.

Si tuviera que definir su proyecto para la UMU en tres prioridades, ¿cuáles serían?

Las tres prioridades se centran en la mejora de la financiación, en cambios en la gestión de la universidad y en la defensa de la calidad de la Universidad de Murcia. Tenemos que concretar y defender los planes de inversión que eviten el deterioro de la institución; es fundamental mejorar el equipamiento e infraestructuras, así como reforzar los incentivos al personal. Además, se tiene que practicar un estilo de gobernanza que fomente tanto el debate constructivo, con implicación real del PDI y del PTGAS. También se debe impulsar la liberación de tiempo para la docencia, la investigación y la transferencia.

Durante la precampaña ha señalado la necesidad de reforzar la financiación de la universidad. ¿De dónde saldrían esos fondos?

La principal fuente de financiación tiene que proceder de la Comunidad Autónoma, que es la entidad que debe garantizar que el acceso a la formación no dependa de la renta familiar. Sin lugar a dudas, la UMU afronta un contexto de financiación insuficiente que limita su capacidad transformadora. Con un gasto por estudiante inferior a la media nacional, resulta imprescindible avanzar hacia presupuestos que no se limiten a la actualización de costes, sino que actúen como verdaderos instrumentos de cambio y atiendan a planes de inversión. Además, tendremos que acudir a las convocatorias de investigación nacionales e internacionales, los contratos con empresas e instituciones y la colaboración público-privada para el desarrollo de nuevas infraestructuras.

"La UMU afronta un contexto de financiación insuficiente que limita su capacidad"

Muchos jóvenes investigadores denuncian precariedad y falta de estabilidad. ¿Qué propone para mejorar la carrera académica?

Tenemos que poner el foco en retener talento. En muchas ocasiones, se apuesta por la captación de talento cuando tenemos jóvenes investigadores que no podemos retener. Los jóvenes investigadores requieren estabilidad, recursos y oportunidades reales de crecimiento. En la UMU nos enfrentamos a un reto para abordar el relevo generacional que debe estar planificado y en el que los jóvenes investigadores puedan encontrar oportunidades. Además, tendremos que colaborar con la Fundación Séneca para que la estabilidad y los recursos disponibles sean suficientes.

¿Cree que el sistema de acreditaciones y evaluación del profesorado necesita cambios?

El sistema actual de acreditación tiene que seguir simplificándose para que no suponga un negocio para empresas que se dedican a preparar las solicitudes. Los métodos actuales de evaluación de la investigación no tienen en cuenta la amplia variedad de contribuciones que realizan los investigadores. Podemos mejorar el acompañamiento del profesorado ante el sistema de acreditación y evaluación.

¿Qué medidas concretas plantea para mejorar la atención al alumnado?

Hemos detectado que existe un trato desigual del alumnado según el campus en el que estudie. Tenemos que acercar los servicios de atención a todos los campus eliminando la centralización de los servicios en el campus de Espinardo. Así, teniendo presente que la Universidad de Murcia se debe vivir en todos sus campus, las medidas se concretan en mejorar el servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado; crear y habilitar zonas de encuentro y socialización; mejorar la coordinación con tutores de prácticas o de movilidad; establecer espacios de referencia en los distintos campus como puntos neurálgicos de la actividad estudiantil, incluyendo talleres, espacios de ocio y servicios gestionados por y para estudiantes.

¿Cómo cree que va a cambiar la universidad con la inteligencia artificial y la digitalización?

La universidad llega tarde al cambio porque la inteligencia artificial apareció para uso general a finales de 2022 y los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad están incorporándola actualmente en su forma de relacionarse con empresas e instituciones. El enfoque de la universidad hacia los procesos de gestión, la docencia y la investigación tiene que cambiar y se requiere un plan de acción para conseguirlo. En nuestro equipo contamos con un delegado del rector para la dirección tecnológica cuyo principal reto es precisamente ese junto con el de la ciberseguridad. Es necesario desplegar asistentes virtuales con IA para multitud de propósitos y acompañar a nuestro personal en la formación para no quedarnos obsoletos.

¿Qué universidad quiere dejar, si llega a rector, dentro de seis años?

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La visión que tenemos en nuestro programa es la de conseguir una universidad capital de la sociedad, en la que desaparezcan las dificultades para el estudiantado y el síndrome de desgaste profesional de los empleados; una universidad de la que todos nos sintamos orgullosos por ser colaborativa, accesible, participativa, innovadora, transparente, atractiva y líder. Las iniciales de estos valores forman la palabra ‘capital’ que aúna los significados de ‘importante’ y ‘activo’ para la generación de valor. Necesitamos que se apueste más por la universidad para ofrecer un mayor resultado a la sociedad.