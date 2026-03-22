Mario Urrea: “Murcia afronta una etapa de mayor disponibilidad hídrica y refuerza su seguridad frente a inundaciones con nuevas actuaciones y planificación”

La Confederación Hidrográfica del Segura está desarrollando diversos proyectos de restauración ambiental en la cuenca. ¿Qué importancia tienen las actuaciones de recuperación del bosque de ribera y eliminación de la caña invasora en la provincia de Murcia?

La recuperación del bosque de ribera constituye una de las líneas estratégicas del MITECO para mejorar el estado ecológico de los ríos y aumentar su resiliencia frente a episodios extremos. En la Región de Murcia se están ejecutando distintas actuaciones destinadas a eliminar la especie invasora Arundo donax, una planta que durante décadas ha degradado los ecosistemas fluviales y reducido la capacidad hidráulica de los cauces.

Entre los proyectos más destacados se encuentran los trabajos en el río Segura y en el río Mula, donde se está procediendo a la eliminación de la caña y a la posterior restauración con especies autóctonas de ribera, con una inversión que supera los 15 M€. Estas actuaciones permiten mejorar el funcionamiento natural de los ecosistemas fluviales, incrementar la biodiversidad y favorecer una mayor capacidad de desagüe en episodios de avenidas.

En materia de prevención frente a inundaciones, uno de los proyectos más relevantes es la presa de Tabala. ¿En qué fase se encuentra actualmente esta actuación?

El proyecto de la presa de Tabala constituye una actuación estratégica dentro del conjunto de medidas destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en la cuenca del Segura, protegiendo tanto a la vega media como a la vega baja. Actualmente el proyecto constructivo se encuentra en fase de información pública, lo que permite a administraciones, entidades y ciudadanos conocer los detalles de la actuación y presentar las observaciones que consideren oportunas. No obstante lo anterior a lo largo del proceso de redacción se han mantenido diversas reuniones informativas con las partes interesadas, administraciones locales, autonómicas, asociaciones en defensa de intereses ambientales y plataformas de asociaciones ciudadanas.

La presa se ubicará en la rambla de Tabala, entre los municipios de Murcia y Beniel, y su objetivo es laminar las avenidas que se producen durante episodios de lluvias torrenciales. Esta infraestructura permitirá reducir el riesgo de inundaciones en zonas situadas aguas abajo, y precisa de una importante inversión que supera los 70 M€.

Tras varios años marcados por la escasez de recursos, la Comisión de Desembalse ha planteado eliminar las restricciones al regadío tradicional. ¿Qué ha cambiado en la situación hidrológica?

La situación hidrológica ha experimentado una mejora significativa como consecuencia de las lluvias registradas durante el actual año hidrológico. Entre octubre de 2025 y febrero de 2026 se ha registrado una precipitación media acumulada cercana a los 230 litros por metro cuadrado, una cifra muy superior a la media de los últimos años.

Estas precipitaciones, fundamentalmente las de febrero, han incrementado notablemente las aportaciones a la cuenca del Segura, lo que ha permitido elevar las reservas de recursos propios y mejorar la disponibilidad hídrica. En este contexto, la Comisión de Desembalse ha considerado viable eliminar las restricciones que afectaban al regadío tradicional del subsistema cuenca, una medida adoptada siempre desde la prudencia y atendiendo a los criterios técnicos de gestión del recurso.

No podemos concebir la gestión de los recursos hídricos de la demarcación del Segura sin la presencia del Acueducto Tajo-Segura Mario Urrea — Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura

Precisamente, ¿qué balance realiza de las lluvias registradas durante los primeros meses del año y qué perspectivas existen para el resto del ejercicio hidrológico?

Las lluvias registradas durante el invierno han tenido un impacto especialmente positivo en las cabeceras de los ríos Segura, Mundo y Taibilla, donde se han producido aportaciones significativas a los embalses y al sistema hídrico de la demarcación.

Este comportamiento pluviométrico ha permitido mejorar las reservas del sistema, que en la actualidad se encuentran superando los 550 hm3, cifra que no se disponía en los últimos años, lo que permite ofrecer un escenario más favorable que el de años anteriores. Sin embargo, es importante recordar que la cuenca del Segura presenta un déficit estructural de recursos y una elevada irregularidad en las precipitaciones, por lo que resulta imprescindible continuar apostando por una gestión prudente y eficiente del agua.

En relación con la garantía hídrica, ¿qué papel desempeñan actualmente las desaladoras y cuál es la situación del trasvase Tajo-Segura?

La gestión del agua en la cuenca del Segura se basa en un sistema de recursos diversificado en el que conviven los recursos propios superficiales y subterraneos, las transferencias intercuencas, la reutilización y la desalación.

En este contexto, la desalación se ha consolidado como un elemento fundamental del denominado 'mix hídrico'. La planificación contempla el desarrollo de nuevas infraestructuras de desalación con una capacidad conjunta de alrededor de 150 hectómetros cúbicos anuales adicionales, destinadas a reforzar la garantía de suministro para los usuarios del sistema, en particular una fracción ira destinada a la sustitución de aguas subterráneas procedentes de acuíferos sobreexplotados.

Al mismo tiempo, el trasvase Tajo-Segura continúa siendo una infraestructura esencial para el desarrollo económico y social del sureste peninsular. Su aportación permite complementar el resto de los recursos disponibles y constituye un elemento clave para el equilibrio del sistema hídrico de la demarcación. No podemos concebir la gestión de los recursos hídricos de la demarcación del Segura sin la presencia del ATS, tanto en la fracción para abastecimiento como en la de regadío.

Otro de los ámbitos prioritarios es la recuperación ambiental del entorno del Mar Menor. ¿Qué actuaciones se están desarrollando en este sentido?

La Confederación Hidrográfica del Segura participa activamente en las actuaciones destinadas a mejorar la situación de los acuíferos costeros y la mejora de la resiliencia frente a inundaciones, lo que indirectamente contribuirá a una mejora ambiental del Mar Menor. En este marco se desarrollan proyectos orientados a la restauración de ramblas mineras y a la mejora del funcionamiento hidrológico de los cauces que desembocan en la laguna y a una mejor gestión de los usos agrarios, en un ejercicio de cumplimiento de legalidad.

Estas intervenciones buscan reducir el aporte de sedimentos y contaminantes hacia el dominio público hidráulico, que finaliza en el Mar Menor, mejorar la estabilidad de los cauces y recupera la vegetación natural. Siendo una actuación esencial las obras de defensa frente a inundaciones en toda la cuenca vertiente. Todo ello forma parte del conjunto de medidas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor.

La provincia de Murcia concentra varias actuaciones relevantes dentro del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. ¿Qué proyectos destacan actualmente?

La provincia de Murcia concentra algunas de las actuaciones más relevantes del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación del Segura, tanto mediante grandes infraestructuras de laminación como a través de estudios y medidas de planificación territorial. Ya hemos comentado la presa de Tabala.

En el caso de Lorca, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsa diferentes proyectos destinados a reducir el riesgo de inundaciones, entre los que destacan las presas de laminación de Béjar, Torrecilla y Nogalte, así como el canal de evacuación de Biznaga, infraestructuras concebidas para mejorar la gestión de avenidas y reducir el impacto de episodios de lluvias torrenciales en el municipio. Esta última se encuentra ya en una nueva tramitación ambiental como consecuencia de las observaciones recibidas por parte de los órganos ambientales de la CARM, esa razón obliga asimismo a una modificación del proyecto inicialmente redactado de la presa de Béjar, que próximamente será objeto de licitación.

En el área metropolitana de Murcia también se contemplan actuaciones en zonas identificadas como áreas de riesgo potencial significativo de inundación, entre ellas la Cañada de Morcillo y la Cañada de Mendoza, en Molina de Segura, donde se prevén medidas de restauración fluvial y mejora de la capacidad hidráulica de los cauces, con un importe que supera los 10 M€.

Ya se ejecutaron actuaciones en las ramblas mientras de la cuenca vertiente del mar menor (Fase I), estando en la actualidad en licitación la Fase II, así como las obras correspondientes a la rambla de Cobatillas (San Javier). Asimismo esta previsto se licite en breve plazo las actuaciones en los Alcázares correspondientes a la Fase I y II. Todas estas actuaciones suponen una inversión que supera los 70 M€.

También se encuentra avanzada la tramitación de las obras de defensa de los municipios de san Pedro del Pinatar, y el Pilar de la Horadad y Torre Pacheco.

Asimismo, en Alhama de Murcia se están desarrollando estudios destinados a identificar actuaciones de defensa frente a inundaciones en distintas ramblas del municipio, entre ellas la rambla Celada y la rambla del Molino, con el objetivo de mejorar la planificación de futuras intervenciones en zonas especialmente expuestas a episodios de lluvias intensas.

Finalmente, la planificación hidrológica entra ahora en una nueva fase con la revisión del ciclo 2028-2033. ¿Qué retos afronta la cuenca del Segura en este nuevo horizonte?

La revisión del próximo ciclo de planificación hidrológica representa una oportunidad para adaptar la gestión del agua a los nuevos retos derivados del cambio climático, la irregularidad de las precipitaciones y la presión creciente sobre los recursos disponibles.

Entre los principales objetivos se encuentran mejorar la eficiencia en el uso del agua, reforzar la diversificación de recursos mediante la reutilización y la desalación, avanzar en la recuperación ambiental de los ríos y aumentar la resiliencia frente a fenómenos extremos como sequías o inundaciones. Como venimos diciendo creemos que este plan hidrológico será en el que alcancemos el límite de aplicación de las aguas desaladas en el uso del regadío, ya que las tarifas medias resultantes alcanzaran probablemente el límite para que las actividades socioeconómicas vinculadas al sector agrario sigan siendo viables.

La planificación hidrológica seguirá siendo la herramienta fundamental para garantizar una gestión equilibrada del agua en la cuenca del Segura, conciliando las necesidades ambientales, sociales y económicas de un territorio especialmente dependiente de este recurso