Guillermo Díaz, candidato a rector de Universidad de Murcia: "Necesitamos un plan de capital humano que incluya un estudio de plantilla"

Guillermo Díaz (Alcantarilla, 1963) conoce la UMU desde dentro como responsable de su departamento, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y de la dirección de la EIDUM, por lo que lamenta la "desmotivación" en la institución y apuesta por una universidad que "recupere la confianza interna" sin repetir el mismo modelo.

¿Por qué quiere ser rector?

Porque la UMU necesita un cambio. He tenido la enorme suerte de trabajar en ámbitos muy diversos que me han brindado oportunidades para conocer de primera mano la universidad, su funcionamiento y sus necesidades. Y lo que percibo es una sensación creciente de desmotivación y desorientación. Creo que el profesorado dedica demasiado tiempo a la burocracia y una parte de su trabajo no se le reconoce. Que el PTGAS reclama reconocimiento y desarrollo profesional. Y que nuestro estudiantado no se siente protagonista de su futuro. Y ante eso, no podemos conformarnos, no me quiero conformar. Quiero una universidad en la que participemos de las decisiones. En la que se acepte la discrepancia. Quiero una universidad que recupere la confianza interna y también la confianza externa: en la sociedad, en las instituciones y en nuestros aliados estratégicos. Es el momento de abrir una nueva etapa en la Universidad de Murcia. Y quiero ser Rector para liderarla.

¿Quiénes le acompañan en este proyecto?

He conseguido un gran equipo, un equipo muy transversal con personas de distintos ámbitos académicos, pero con el mismo compromiso de servicio público: Elisa Pérez de los Cobos, como secretaria general y Miguel Ángel García Lax como gerente. Además, en los vicerrectorados, María Dolores Hidalgo Montesinos, Ana Rojo, María de los Ángeles Gomariz, Ana Foulquié, Isidro Verdú, Isabel Albaladejo, José Fulgencio Angosto, Isabel Legaz y Miguel Motas.

¿Qué cambios concretos haría para mejorar la docencia?

Hemos de ofrecer la mejor docencia. En el contexto actual y el de los próximos años nos enfrentamos a la disrupción que supone el acceso a la información y a la tutorización que ofrece la IA y la necesidad de que cualquier profesional que salga de la UMU la utilice como herramienta. Necesitamos que la nuestra sea una universidad presencial por valor, no por obligación. Debemos enseñar a los estudiantes a que piensen por sí mismos de forma crítica. Hemos de mejorar la integración y rendimiento los sistemas TIC. Tenemos que abrirnos al uso adecuado de la docencia on line cuando sea necesario y beneficioso. Y necesitamos fomentar el aumento de prácticas externas y de nuevos formatos, como la formación dual, en un mayor número de títulos.

Como servicio público, ningún estudiante debe quedarse fuera por motivos sociales Guillermo Díaz — Candidato a rector de la Universidad de Murcia

¿Cuál es su plan para retener talento joven?

Hemos preparado lo que llamamos ‘Programa Talento Global’ para la atracción, retorno y retención de jóvenes a través de incentivos, contratos puente y consolidación de un entorno competitivo para investigadores en el extranjero que obtengan financiación (contratos Ramón y Cajal y otros). También una estrategia única de carrera investigadora, con continuidad entre etapas (predoc–postdoc–PDI), con más becas y ayudas de retención, y mentorización para consolidar trayectorias. Con itinerarios claros y previsibles de incorporación y consolidación, con criterios transparentes, calendarios y acompañamiento por etapas para reducir la incertidumbre y la precariedad. Pero nada de lo dicho puede ser posible sin una financiación adecuada.

¿Qué pasos se deberían dar para la estabilización y promoción del PDI y de mejoras para PTGAS?

En primer lugar, necesitamos saber hacia dónde queremos ir. Por tanto, el primer paso ha de ser consensuar un plan estratégico plurianual de capital humano que incluya el estudio de plantilla tanto para PDI como PTGAS y planes de renovación. Si entendemos por estabilidad la contratación indefinida o la funcionarización del personal interino, está claro que tenemos una bolsa de personas para la que es necesaria la estabilización. Pero, además, desde la aprobación de la LOSU, estamos abusando de la figura de profesor sustituto. Ese Plan también daría seguridad a nuestro PTGAS para saber que tiene una carrera profesional que podrá desarrollar a lo largo de los años, ocupe el puesto que ocupe.

¿Qué compromiso adquiere con becas, precios públicos y ayudas de emergencia?

Como servicio público que somos, forma parte de nuestra propia definición que ningún estudiante debe quedarse fuera de nuestra universidad por motivos sociales ni económicos. Para conseguirlo debemos reivindicar más becas y en mejores condiciones, además de aumentar la oferta del programa propio. Los precios públicos dependen del Gobierno regional y no se podrían rebajar sin un aumento de la financiación con la que sustenta a la UMU. Así que este es otro motivo para reivindicar un aumento de la misma. Pero también incrementar las donaciones privadas para el apoyo del estudiantado y disponer de una bolsa de emergencia para abordar los casos sobrevenidos.

En el ámbito de infraestructuras, ¿qué plan de renovación y mantenimiento propone?

Este es un tema especialmente sensible para mí, ya que, como decano de la Facultad de Química llevo años reivindicando la importancia de la mejora de nuestras infraestructuras en general, y en concreto de los laboratorios. Es esencial para prevenir los riesgos personales que implica nuestra actividad en un edificio de casi 40 años que se construyó con unos estándares de seguridad muy inferiores a los que ahora se necesitan. Cabe entender que las necesidades de la UMU para la construcción, renovación y mantenimiento son muy grandes y, con la financiación actual no se llega a todo lo necesario. Pero ante ello, necesitamos planificar y priorizar lo más urgente, además de reivindicar inversiones y aprovechar cualquier convocatoria regional, nacional o europea para conseguir fondos.

Si gana, ¿por qué promesa medible quiere que le recuerden dentro de seis años?

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Ojalá dentro de seis años el estudiantado haya eliminado de sus peticiones al equipo rectoral la de no tener miedo a ser diferente, expresar opiniones o sufrir represalias, que sientan asegurados sus derechos académicos y que las encuestas muestren que su formación ha sido la adecuada; que el PTGAS vea que su estudio de plantilla se ha realizado y ha sido la guía que nos ha llevado a reconocer su valor y establecer su desarrollo profesional; y que hayamos reducido el personal interino o no estable, nuestra investigación haya mejorado en calidad y cantidad y hayamos contribuido con nuestra transferencia social y tecnológica a mejorar la calidad de vida la ciudadanía. Ojalá, dentro de seis años, en la UMU se respire optimismo y energía.