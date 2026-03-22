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El Gobierno regional busca dejar fuera de trámites los dragados

La Comunidad también quiere excluir de las trabas administrativas que plantea la normativa estatal a las acciones que se realicen en los puertos

Dragados de playas en el Mar Menor.

Dragados de playas en el Mar Menor. / ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

El Gobierno regional presenta alegaciones al proyecto de modificación del Real Decreto sobre el informe de compatibilidad con las estrategias marinas. En sus propuestas, la Comunidad defiende «la operatividad de los puertos y reclama menos trabas administrativas».

El director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, explicó que «compartimos el objetivo de simplificar la normativa y reducir cargas administrativas, pero el texto planteado va en sentido contrario en aspectos clave y puede dificultar la gestión diaria, la operatividad y la viabilidad de los puertos de la Región».

Entre las principales alegaciones, el Ejecutivo regional solicita que queden excluidas del informe de compatibilidad las actuaciones menores y de mantenimiento que se realizan dentro de las aguas interiores de los puertos deportivos y autonómicos. Según Marín, «se trata de espacios altamente transformados, donde estas actuaciones no tienen impacto real sobre el medio marino, pero sí son esenciales para garantizar el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones».

Asimismo, el Gobierno regional plantea que los dragados de conservación y los de emergencia no estén sujetos a este trámite o, al menos, cuenten con un régimen más ágil. «No podemos permitir que actuaciones urgentes o rutinarias queden paralizadas durante meses por procedimientos que no aportan valor ambiental y sí generan retrasos», señaló el director general.

Otra de las cuestiones que centra el rechazo autonómico es la ampliación del plazo para emitir el informe de compatibilidad, que pasaría de 30 a 60 días. En este sentido, Marín afirmó que «duplicar los plazos supone un freno injustificado a la actividad portuaria y traslada a las comunidades autónomas las ineficiencias de la Administración general».

Además, las alegaciones critican la posibilidad de que la falta de emisión del informe en plazo tenga carácter desfavorable. «Es una medida que genera inseguridad jurídica y que, en la práctica, puede convertirse en un veto encubierto a competencias que son exclusivas de la comunidad autónoma», advirtió.

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Con estas alegaciones, el Ejecutivo autonómico solicita al Gobierno central que revise el texto para adaptarlo a los principios que defienden.

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