Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jornalero de LorcaElecciones Universidad de MurciaEscáner de la PolicíaReal MurciaJosé Manuel Rodríguez Uribes
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Accidente

Fallece un excursionista al desvanecerse en el Parque Regional Sierra de La Pila, Abarán

El senderista se encontraba en una ruta junto a otros compañeros cuando se desmayó

Captura de pantalla difundida por el 112 sobre la ubicación donde se desmayó el senderista.

Captura de pantalla difundida por el 112 sobre la ubicación donde se desmayó el senderista. / 112

José Arrondo

Un senderista que se encontraba en una ruta junto a otros compañeros en el parque regional de la sierra de la Pila —en Abarán— ha fallecido tras desvanecerse y quedar inconsciente. Al ver lo ocurrido, las otras personas avisaron a los servicios de emergencias.

El 112 señala que en las llamadas informaron de que habían estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) ante la posibilidad de que el hombre se encontrara en parada cardiorrespiratoria.

La zona de la sierra en la que estaban era fácilmente accesible para los vehículos, por lo que hasta el lugar se desplazaron agentes medioambientales de la zona, la Policía Local de Abarán, una ambulancia y la Guardia Civil.

Noticias relacionadas y más

Un mapa del 112 con la ubicación del hombre fallecido.

Un mapa del 112 con la ubicación del hombre fallecido. / 112

Según comunica el 112, los agentes y sanitarios hicieron maniobras de reanimación para intentar revertir la parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, no pudieron hacer nada más y la persona falleció en el lugar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
  2. El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
  3. Comer en las barracas de Murcia en Fiestas de Primavera será más barato: Consulta los precios
  4. Roberto Brasero avisa del giro del tiempo en Murcia: lluvias para estrenar la primavera y bajada de temperaturas (no pierdas de vista el paraguas)
  5. Los desprendimientos de la montaña frenan las obras en la carretera del Espalmador en Cartagena
  6. Un joven se estrella en Juan de Borbón y queda sobre las vías del tranvía
  7. Alcantarilla celebra sus fiestas de mayo con conciertos gratuitos de Shinova, Locomía y tributos musicales
  8. Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: del Día de los bosques al encuentro de Cuadrillas de Torre Pacheco

Fallece un excursionista al desvanecerse en el Parque Regional Sierra de La Pila, Abarán

Fallece un excursionista al desvanecerse en el Parque Regional Sierra de La Pila, Abarán

El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia

El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia

Samuel Baixauli, candidato a rector de la Universidad de Murcia: "Hay que acercar los servicios a todos los campus, eliminando la centralidad"

Samuel Baixauli, candidato a rector de la Universidad de Murcia: "Hay que acercar los servicios a todos los campus, eliminando la centralidad"

Alicia Rubio, candidata a rectora de la Universidad de Murcia: "Aumentaremos plazas, no podemos empujar a los estudiantes a la privada"

Alicia Rubio, candidata a rectora de la Universidad de Murcia: "Aumentaremos plazas, no podemos empujar a los estudiantes a la privada"

Planas mantiene el veto al Movento pese a la presión

Planas mantiene el veto al Movento pese a la presión

Arranca la carrera al Rectorado de la Universidad de Murcia

Arranca la carrera al Rectorado de la Universidad de Murcia

Alfonsa García, candidata a rectora de la UMU: "La UMU debe reforzar su papel de motor de conocimiento e innovación"

Alfonsa García, candidata a rectora de la UMU: "La UMU debe reforzar su papel de motor de conocimiento e innovación"

El Gobierno regional busca dejar fuera de trámites los dragados

El Gobierno regional busca dejar fuera de trámites los dragados
Tracking Pixel Contents