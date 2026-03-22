CaixaBank y Fundación Relife reúnen en Murcia a 400 jóvenes para formarlos contra las adicciones a drogas y pantallas

CaixaBank y la Fundación Relife han celebrado en Molina de Segura una nueva edición del ‘Circuito Relife’, el programa de jornadas educativas que busca concienciar a adolescentes de entre 14 y 19 años sobre los riesgos de las adicciones, tanto con sustancias como a pantallas y nuevas tecnologías. El auditorio IES Vega del Táder ha reunido a 400 alumnos en una sesión que ha servido para ofrecerles herramientas de prevención y crecimiento personal.

La jornada ha comenzado con la ponencia ‘Enamórate de la vida’, a cargo de Julio Alberto, exfutbolista y presidente de la Fundación Relife. Su intervención ha servido para contextualizar la importancia de la resiliencia y el valor de la vida, preparando el terreno para una mañana dedicada íntegramente al análisis del bienestar humano.

Tras esta sesión inaugural ha llegado una nota de compromiso social de la mano de la responsable de Acción Social de CaixaBank en la Región de Murcia, Rosa Santa Cruz. Bajo el título ‘Nada dice tanto de mí’, ha puesto en valor la importancia de la acción solidaria y cómo el tiempo dedicado a los demás, a través del Voluntariado CaixaBank, define la identidad de una persona en la sociedad actual con el impacto que cada individuo tiene en su entorno más cercano.

Verónica Gómez-Espejo ha abordado el taller ‘Pantallas: Adicción en la adolescencia’, donde se han explorado los retos del siglo XXI y cómo gestionar el entorno digital de forma segura y saludable para prevenir conductas de riesgo. Posteriormente, el experto en coaching personal y ejecutivo Javier Ortiz ha subido al escenario para tratar el tema de la autonomía personal. En su charla, ha desgranado las claves para alcanzar la independencia emocional y superar las barreras que limitan el desarrollo de la juventud.

La jornada ha concluido con la energía positiva del humorista Alejandro Boli, que ha compartido su experiencia tras superar 20 años de adicción y que ha subrayado la importancia del sentido del humor como una herramienta terapéutica esencial para mejorar la calidad de vida.

Con esta jornada en la Región de Murcia, el ‘Circuito Relife’ continúa su recorrido por la geografía española, con el objetivo de alcanzar la participación de 3.000 estudiantes que tienen la oportunidad de conocer de primera mano testimonios y herramientas para la prevención de las adicciones.

Sobre la Acción Social de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social, además de un referente en banca socialmente responsable. Su actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad en general se ve reflejada en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado, como vía para dar respuesta a los retos que demanda la sociedad.

Desde Acción Social CaixaBank se promueven iniciativas, actividades y campañas solidarias, algunas en colaboración con la Fundación “La Caixa”.

Gracias a su presencia en todo el territorio, su red de oficinas, la mayor de España, puede detectar las necesidades locales y ayudar desde la cercanía, así como apoyar a la Fundación “La Caixa” en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales. Además, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas.

Por otro lado, la actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de sostenibilidad y la organización internacional CDP la incluye como empresa líder contra el cambio climático.

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Sobre la Fundación Relife

Relife es la fundación creada en 2023 por el exfutbolista de FC Barcelona, Atlético de Madrid y selección española Julio Alberto Moreno para recuperar las vidas de las personas que han caído en alguna adicción y para trabajar en prevenir estos casos. A través de programas educativos, formativos, de prevención y de ayuda, la fundación trabaja como altavoz para concienciar a jóvenes y mayores de esta problemática. Relife cuenta con especialistas en el ámbito de las adicciones y se financia a través de la realización de eventos propios y del apoyo económico de empresas y marcas socialmente comprometidas