Alma Secret: la cosmética ‘bio’ nacida en Murcia que conquista el mundo, fundada por mujeres

Para empezar por el origen: ¿cuándo y cómo surge exactamente Alma Secret? ¿En qué momento decidís dar el paso de pasar de una inquietud personal a crear una marca de cosmética propia?

Rocío: Alma Secret nace en 2016, pero la semilla se plantó mucho antes. Mi padre es farmacéutico y desde pequeña crecí rodeada de extractos, aceites esenciales y esa curiosidad por lo que la naturaleza podía ofrecer a nuestra piel. Cuando hice mi doctorado en Farmacia, supe que quería aplicar ese conocimiento a la cosmética. El detonante fue muy personal: las dos teníamos piel sensible y no encontrábamos productos eficaces y a la vez respetuosos. Pensamos: si no existe lo que buscamos, vamos a crearlo nosotras.

Cristina: Yo venía del marketing y la estrategia de marca, pero la cosmética siempre fue mi vocación. Cuando Rocío me planteó su visión, vi un proyecto con un potencial enorme. Nos complementamos desde el primer momento: ella aporta la ciencia, yo la estrategia comercial. Empezamos de forma muy humilde, preparando nuestras primeras cremas con una batidora y elaborando extractos en pequeños frascos de vidrio. Este año cumplimos diez años y nos emociona ver lo lejos que hemos llegado desde aquel pequeño laboratorio improvisado.

¿Qué productos empezasteis a formular al principio y cómo fueron evolucionando hasta el catálogo actual?

Rocío: Comenzamos elaborando cremas faciales para pieles sensibles y el Contorno de Ojos de Aguacate, que conquistó a nuestros clientes desde el primer momento y sigue siendo uno de nuestros top ventas después de 10 años. A medida que pusimos en marcha nuestro laboratorio en Librilla, fuimos ampliando la gama con sérums y la línea capilar Shikakai, hasta alcanzar las más de 100 referencias que hoy conforman nuestro catálogo. Y hay algo clave: aunque nuestro proceso de formulación sigue requiriendo meses de desarrollo y mantiene intacto el rigor del primer día, hemos evolucionado significativamente. No solo en la incorporación de activos punteros a nivel mundial, sino también en nuestros procesos de fabricación, gracias a la integración de una planta de extractos única en Europa.

Entonces, actualmente, ¿qué tipo de productos ofrecéis y qué necesidades de la piel buscáis cubrir?

Cristina: Hoy abarcamos facial, capilar, corporal, suplementos y aromaterapia. Abordamos envejecimiento cutáneo, deshidratación, luminosidad, sensibilidad, manchas y caída capilar, siempre desde la eficacia demostrada. Cerca del 90% de nuestros productos están certificados Ecocert Cosmos y son cruelty-free certificados por PETA.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es la combinación entre ciencia farmacológica y botánica. ¿Cómo se traduce en la práctica esa fusión entre fitoterapia tradicional y biotecnología en vuestras fórmulas?

Rocío: Es el corazón de Alma Secret. Nuestra tecnología exclusiva INFINITY BOOSTER®, es un proceso de extracción en frío que simula métodos ancestrales con precisión tecnológica actual, extrayendo el cien por cien de los principios activos de las plantas. Esa base botánica la combinamos con activos de última generación: Exosomas, Péptidos, Retinal multiencapsulado, Bakuchiol, Ceramidas... Todo integrado en bases naturales enriquecidas con agua termal mineromedicinal con más de 40 minerales. Y lo formulamos y fabricamos íntegramente en nuestro laboratorio, con materias primas de nuestros proveedores locales de Murcia.

Nuestra estrategia de expansión internacional está enfocada en Latinoamérica

Alma Secret nace en Murcia, pero empieza a ganar presencia fuera de España. ¿Desde cuándo exportáis y a qué países han llegado ya vuestros productos?

Cristina: En la actualidad, nuestra estrategia de expansión internacional está enfocada en Latinoamérica, donde ya contamos con socios distribuidores en Chile, Colombia, México, Ecuador y Perú. En los próximos meses, nuestros productos comenzarán a llegar a estos países, y esperamos que a lo largo de este año se sumen nuevos mercados en Centroamérica y el Caribe a esta lista.

Resulta llamativo que la marca empiece a consolidarse en mercados exteriores mientras todavía hay consumidores que no la conocen en la propia Región de Murcia. ¿Cómo es hoy vuestro nivel de notoriedad en vuestra tierra y cómo vivís esa situación?

Cristina: En Librilla, somos parte activa de la comunidad, damos empleo a 35 personas y colaboramos con agricultores locales. La prensa regional nos sigue con cariño y trabajamos para que cada vez más murcianos conozcan la cosmética de Alma Secret. Estamos apostando por eventos locales, como la Carrera de la Mujer, para que el consumidor final pueda conocer y probar nuestra marca, además de participar en otros eventos durante el año. Aunque aún queda camino por recorrer, somos una marca accesible, con presencia online a través de nuestra página web y en más de 300 perfumerías físicas en España, como Druni, Marvimundo, Laguna y De la Uz. También estamos disponibles en plataformas como Amazon, Atida, Mifarma, Maquillalia, Naturitas y Planeta Huerto. Este año, nuestro objetivo es seguir creciendo en España y expandirnos por Latinoamérica, dónde tenemos mucha demanda de clientes que nos escriben preguntando cuando llegaremos a más países.

¿Qué significa para vosotras liderar una empresa científica y cosmética fundada por mujeres desde una región como Murcia?

Rocío: Significa mucho. Instalarnos en Librilla fue una decisión consciente. Queríamos contribuir al desarrollo de nuestra tierra y demostrar que desde un pueblo de Murcia se puede competir con las grandes gracias a un equipo altamente cualificado y a procesos punteros y sostenibles. Fabricamos con 222 paneles solares que evitan 32 toneladas de CO₂ al año, nuestros envases son 100% reciclables con certificación FSC, y destinamos el 1% de beneficios a causas medioambientales y sociales. La sostenibilidad para nosotras es medioambiental, social y económica.

Cristina: Como mujeres, también sentimos una responsabilidad especial. Liderar I+D cosmética desde una zona rural no es el camino más fácil, pero es el más coherente con nuestros valores. Además, cuando formulamos, pensamos no solo en la ciencia, sino en cómo se siente cada persona al aplicarse el producto. Esa perspectiva femenina lo impregna todo.

Si miramos hacia el futuro, ¿qué objetivos os marcáis ahora para Alma Secret: más expansión internacional, nuevos desarrollos en I+D o consolidar la marca como referente en la cosmética natural científica?

Cristina: Las tres cosas. El gran reto es seguir creciendo, crear productos que marquen tendencia y expandirnos a Latinoamérica. Pero los números son la consecuencia, no el objetivo.

Rocío: En I+D no paramos. Estamos ampliando instalaciones y desarrollando formulaciones con activos cada vez más innovadores. Nuestro sueño es que Alma Secret sea referencia mundial en dermocosmética inteligente. Celebrar nuestro décimo aniversario con esa ambición, sabiendo que todo empezó con una batidora y muchos frascos de vidrio, es lo que más nos motiva.