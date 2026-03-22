Alfonsa García, candidata a rectora de la UMU: "La UMU debe reforzar su papel de motor de conocimiento e innovación"

Para el avance de la Universidad de Murcia (UMU), Alfonsa García considera que resulta prioritario modernizar infraestructuras, mejorar la eficiencia de los recursos disponibles y revisar la oferta de másteres universitarios de la institución.

¿Qué le ha llevado a dar el paso de presentarse a rectora de la UMU?

La decisión de presentarme a rectora de la Universidad de Murcia es la evolución natural de una trayectoria profesional estrechamente ligada a esta institución. Presentar mi candidatura supone el mayor desafío de mi carrera, pero también una oportunidad para poner al servicio de la UMU todo lo que me ha ofrecido. Afronto este proyecto con ilusión, serenidad y el respaldo de un equipo solvente, cohesionado y plenamente preparado. Este equipo refuerza mi convicción de que es posible avanzar hacia la universidad que la sociedad y la evolución del conocimiento demandan. Creo firmemente que la UMU está en posición de reforzar su papel como motor de conocimiento, innovación y progreso social.

¿Cuáles son las claves de su proyecto?

El pilar fundamental del proyecto es un equipo unido, solvente, plural y con criterio. Otra clave esencial es el modelo de gobierno que proponemos, basado en la transparencia, la participación real y la rendición de cuentas. La UMU es una universidad generalista, con una gran diversidad disciplinar y presencia en diferentes campus. Esta pluralidad constituye una fortaleza que queremos aprovechar, sumando perspectivas diversas, actuando con responsabilidad y compromiso con la excelencia.

Forma parte del actual equipo de gobierno. ¿Su candidatura representa continuidad o cambio?

Desde una perspectiva temporal, mi candidatura incorpora elementos de continuidad. No obstante, esta candidatura representa un cambio sustancial. Soy una persona distinta, con una visión propia y un equipo renovado que aporta nuevas capacidades y una firme determinación para abrir una nueva etapa.

El reto más inmediato es garantizar el relevo generacional del PDI y del PTGAS Alfonsa García — Candidata a rectora de la Universidad de Murcia

¿Qué retos de gestión considera hoy más urgentes dentro de la Universidad?

El reto más inmediato es el relevo generacional del PDI y del PTGAS, mediante políticas de estabilización, retención y captación de talento. Otro desafío estratégico es la transformación digital, tanto en la docencia como en la investigación y la gestión administrativa. Asimismo, resulta prioritario modernizar infraestructuras, mejorar la eficiencia de los recursos disponibles y revisar la oferta de másteres universitarios, incorporando nuevos enfoques y colaboraciones que refuercen la capacidad de respuesta de la Universidad ante las demandas académicas y sociales.

¿Qué soluciones propone para reducir la precariedad en las primeras etapas de la carrera académica?

Proponemos reforzar las condiciones laborales y el desarrollo profesional del personal investigador en todas las etapas, avanzando hacia la equiparación económica de los contratos de formación (R1) y mejorando progresivamente las condiciones de movilidad, participación en congresos, docencia y formación transversal del personal predoctoral y posdoctoral. Asimismo, resulta imprescindible reducir la dependencia de la figura del profesorado asociado, salvo en ámbitos donde su experiencia profesional represente un valor añadido. También es necesario fomentar la figura del profesorado ayudante doctor como vía preferente de acceso a la carrera académica y acompañamiento formativo.

¿Qué medidas plantea para atraer y retener talento investigador?

Nuestro programa contempla diez acciones específicas orientadas a la atracción y retención de talento, incluyendo la mejora de los procesos de selección, la revisión de baremos, la regulación e incentivación de la contratación de profesorado visitante e impulso de la figura del profesorado distinguido, dentro de la estrategia para reforzar la capacidad investigadora y la proyección de la UMU.

¿La Universidad está conectada con la realidad laboral que encontrarán los estudiantes?

Debe estarlo, porque de lo contrario no cumpliría plenamente su misión. Las titulaciones analizan regularmente la empleabilidad de sus egresados, lo que permite ajustar los planes de estudio.

¿Debe la UMU replantear su oferta de titulaciones o adaptarse a nuevas demandas sociales?

La UMU revisa anualmente su oferta de titulaciones. Asimismo, la Universidad debe priorizar titulaciones estratégicas vinculadas a necesidades emergentes. La propia región también debe reflexionar sobre el mapa de titulaciones que quiere ofrecer y sobre las condiciones necesarias para garantizar su viabilidad, calidad académica y utilidad social.

¿La universidad pública está en riesgo de perder peso frente a otros modelos educativos?

Los nuevos modelos educativos están presentes y avanzan con rapidez. La universidad pública debe adaptarse, fortalecer su identidad y garantizar una formación de calidad plenamente valorada por el estudiantado, sin renunciar a aquello que la define: su vocación de servicio público, su capacidad para generar conocimiento riguroso y su compromiso con la igualdad de oportunidades.

¿La financiación actual permite a la UMU competir con otras universidades?

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La financiación actual permite el funcionamiento básico de la institución; sin embargo, para competir en igualdad de condiciones y abordar los retos del futuro, es imprescindible un incremento del apoyo económico estable y suficiente.