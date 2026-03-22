El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia

El cine murciano viene de obtener los mejores resultados de su historia en la gala de los Goya con el reconocimiento en tres de sus categorías a la película de Eva Libertad, "Sorda". Como la gran mayoría de películas desarrolladas en España, contó durante su desarrollo con ayudas de algunos organismos públicos como la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura de España, además de otras por parte de varias comunidades como Cataluña y la Región de Murcia.

La ayuda más alta será de 350.000 euros

Por tanto, es fundamental contar con toda la ayuda posible para sacar adelante este tipo de producciones. En este sentido, la Región ofrece una subvención de entre 25.000 y 350.000 euros para el desarrollo de obras audiovisuales. Se trata de películas, series, programas de televisión, contenido para internet y documentales.

Este dinero se divide de distintas maneras según el contenido y las particularidades de cada producción. La cantidad máxima que se puede obtener es de 350.000 euros y está destinada a series y largometrajes de ficción o animación que superen la barrera de los 600.000 euros de presupuesto global. Asimismo, exige que el producto saque adelante dos cortometrajes o un largometraje como mínimo.

La segunda más elevada es de 75.000 euros. En este caso, el propósito es que llegue también al desarrollo de series o largometrajes de ficción y animación, pero que superen los 300.000 euros de presupuesto global. Aquí también se exige que se hayan producido previamente al menos dos cortometrajes.

Se destinará un mínimo del 30 % a los proyectos realizados exclusivamente por directoras, productoras y aquellos en los que la guionista sea mujer.

Por último, si se han estrenado un mínimo de dos largometrajes documentales en televisión u otras plataformas y el presupuesto global es de 60.000 euros o más, se recibirán 25.000 euros. Esta tercera línea está dedicada a los documentales.

Otro requisito que se indica para la solicitud es que las actividades subvencionables se deben ejecutar entre el 1 de enero de este año y el 31 de diciembre de 2028. El plazo para presentar las peticiones concluye el próximo 30 de marzo.

De igual manera, la Comunidad explica, a través de una nota de prensa, que se destinará un mínimo del 30 % a los proyectos realizados exclusivamente por directoras, productoras y aquellos en los que la guionista sea mujer.

También el 30 de marzo se acaba el tiempo para pedir una subvención a producciones ya estrenadas en 2024 y 2025. Concretamente, se trata de un presupuesto total de 85.000 euros para promocionar en eventos y festivales estos trabajos.

Entre los gastos subvencionables están los de edición de copias de las obras para su distribución o envío a festivales, publicidad, promoción en eventos y festivales, así como los gastos de personal vinculados a la promoción. El periodo de ejecución para las actividades será hasta el 30 de junio de 2027.

Caputra de pantalla del sitio web del ICA donde se pueden solicitar las ayudas. / CARM

Gobierno regional

Detrás de este "impulso" se encuentra la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes a través del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA). El presupuesto destinado para todas las ayudas es de un millón de euros. La Comunidad presume de haber incrementado en un 66 % esta ayuda —de 600.000 euros a un millón—.

Asimismo, consideran que "fruto del trabajo conjunto de la Comunidad Autónoma con la Unión de Asociaciones Audiovisuales de la Región de Murcia, se perfecciona la convocatoria y se establecen tres líneas según el tipo de producción, su presupuesto y la experiencia de la productora o el profesional solicitante".

La consejera, Carmen Conesa, indicó que "seguimos desplegando nuestra estrategia de la Región de Murcia Film Commission con una movilización récord de cinco millones de euros para fortalecer la industria audiovisual y con ayudas que van desde el apoyo a cortometrajes de nuevos talentos hasta la atracción de rodajes de grandes producciones internacionales. Todo ello de la mano de los profesionales de la Región, a los que van destinadas directamente las ayudas a nuevas producciones y las de comercialización de las que ya están realizadas".

Todos los detalles se pueden consultar en la sección de "Convocatorias" de la página web del ICA.