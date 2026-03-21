La sequía extrema de los últimos años obliga a Murcia a centrar su plan de prevención de incendios en zonas clave

Con la primavera ya presente en la Región de Murcia, comienzan las planificaciones para el verano, que, aunque parezca muy lejano, está a tan solo dos meses y unos días. Con esta estación llega el calor, llegan las vacaciones, pero también llegan los incendios forestales. Uno de los principales factores que debilitan a los árboles —principalmente los pinos carrascos, que son la especie principal en el territorio regional— es la reducción de la intensidad de los inviernos; el poco frío hace que las plantas no completen su ciclo y lleguen al verano en un estado favorable para la propagación del fuego.

Por todo esto, las autoridades se deben poner cuanto antes con las medidas de prevención frente a incendios forestales. De acuerdo con la información ofrecida por el Gobierno regional a través de una nota de prensa, se hará selvicultura sanitaria: retirada de arbolado seco o moribundo, control de perforadores y defoliadores, gestión de combustible vegetal, mejora de hábitats, restauración ecológica y adecuación de infraestructuras y viales forestales.

El objetivo es actuar sobre 11.459 hectáreas de las que se han intervenido 2.801 (un 24%)

De cara a conseguir la ejecución de todas estas labores, se movilizan 513 efectivos y 26 máquinas. Esto incluye, según aclaran, brigadas forestales, empresas especializadas y personal técnico y de vigilancia ambiental.

En términos de extensión, el objetivo es actuar sobre 11.459 hectáreas, de las que, según aclaran, se han intervenido 2.801 —alrededor de un 24 % de lo previsto—.

En este sentido, la Comunidad explica que la planificación de este año se centra en las zonas forestales más afectadas por la sequía extrema de los últimos años. Se trata de "una situación que ha debilitado especialmente las masas de pinar, ha favorecido la aparición de plagas y ha incrementado el riesgo de incendios", subrayan.

Con respecto a los lugares donde se realizarán estos trabajos, se repartirán en "enclaves de alto valor ambiental" de los municipios de Murcia, LorcaAlhama de MurciaTotanaCehegínBullasCiezaCalasparraMoratalla y Caravaca de la Cruz, entre otros.

Inversión

El Gobierno regional saca pecho porque señala que se trata de la "mayor inversión en su historia" relacionada con trabajos frente a incendios forestales. Más concretamente, comunican que se invertirán 14.196.521 euros.

La suma más grande de dinero, sin embargo, corresponde a los fondos Next Generation de la Unión Europea. En total, estas actuaciones suman 8.297.624 euros.

Cabe resaltar que en la Región de Murcia se encontró un dato preocupante durante el verano pasado: la partida destinada a la vigilancia y a la extinción de incendios en los presupuestos de 2025 sufrió un recorte de más de 800.000 euros, al pasar de los 16,7 millones de euros de 2024 a los 15,9, un 3 % menos que lo reservado en las cuentas del año pasado.

Junto a esta inversión quieren hacer hincapié en otros proyectos que superan el millón de euros de inversión y que "permiten extender los tratamientos selvícolas a amplias superficies forestales". Entre ellos se encuentran las intervenciones en Cehegín, LorcaAlhama y TotanaMurciaBullas y la sierra de Ricote, la sierra de la Pila y el valle de Ricote, así como otras actuaciones de prevención y minimización de daños en áreas de alto valor forestal.

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Asimismo, la mayor cantidad de dinero —de la Comunidad— corresponde al servicio de las brigadas forestales Brifor Región de Murcia, con más de tres millones de euros, un grupo que destacan como "clave" para mantener trabajos continuados de saneamiento, prevención y respuesta sobre el terreno, con una intervención prevista sobre casi 3.000 hectáreas.