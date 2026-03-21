Sanitarios y vecinos de Molina de Segura denuncian "caos" en la apertura del nuevo centro de salud

"Esto es un auténtico caos". Así se pronuncian profesionales sanitarios del nuevo centro de salud de Molina de Segura que la pasada semana inauguraba el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, junto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y que abría sus puertas a la población este lunes, 16 de marzo.

La falta de profesionales y la confusión en la asignación de pacientes a esta nueva infraestructura está generando un gran malestar entre la plantilla y los propios usuarios, lo que llevó a que "el lunes se acumularan más de 200 llamadas en centralita en algunos momentos del día sin que pudieran ser atendidas, con tiempos de espera de hasta siete horas para resolver los problemas que planteaban los ciudadanos", tal y como explican algunos de los trabajadores a La Opinión.

En este sentido, afirman que "pretender poner en funcionamiento unos servicios sanitarios moviendo únicamente al personal de un lugar a otro, para aparentar un incremento del servicio, es una auténtica infamia", ya que el nuevo centro tiene un volumen de cerca de 15.000 usuarios reasignados. Por lo que, "llevamos tres días sufriendo un auténtico sinsentido en el servicio", insistían los sanitarios este pasado jueves.

Las quejas no se quedan únicamente en los trabajadores, ya que los propios ciudadanos de Molina de Segura no entienden la distribución que se está haciendo. Algunos vecinos denuncian que les han quitado el servicio de médico por la tarde, otros que han repartido a varios miembros de la misma familia en distintos centros y que, incluso, han asignado a cada hijo a un pediatra diferente.

El propio PSOE de Molina de Segura insiste en que son necesarios más profesionales, especialidades y una reorganización inmediata ante las quejas vecinales.

La portavoz socialista Isabel Gadea sostiene que "la puesta en marcha del centro ha venido acompañada de un aluvión de quejas vecinales. Las denuncias se repiten en redes sociales y apuntan a un mismo problema: falta de personal nuevo, reorganización improvisada de médicos y pediatras, separación de familias y derivaciones a centros más alejados".

Usuarios de la Sanidad

La Asociación de Usuarios de la Sanidad lamenta que este centro haya abierto sin incorporar ni un solo profesional nuevo, sanitario o no sanitario. "Únicamente se ha trasladado personal procedente de los otros dos centros de salud del municipio: Molina Norte y Molina Sur", por lo que insisten en que "habría sido imprescindible planificar el proceso, dotando adecuadamente las instalaciones con instrumentos y equipamiento tecnológico, así como informar con antelación suficiente a los profesionales y pacientes sobre los cambios".

Usuarios de la Sanidad dice que los hechos "han demostrado que la gestión está siendo muy deficiente", ya que no se han comunicado los cambios con la antelación necesaria para evitar estas tensiones ni han llegado las cartas enviadas a los usuarios informándoles de dichos cambios.

Salud: "La apertura de un nuevo centro conlleva un periodo transitorio"

Desde la Consejería de Salud de la Región de Murcia afirman que la apertura de todo centro de salud conlleva un periodo transitorio de resolución de petición de información de los pacientes. "La Gerencia del Área VI está trabajando pare resolverlas y recuerda que los usuarios pueden preguntar en todos los centros de salud del municipio si han cambiado de médico o de centro, ya que no es necesario dirigirse exclusivamente al nuevo centro de salud".

Sobre la plantilla con la que se ha dotado a las nuevas instalaciones, Salud explica que desde 2023 se han incorporado a los centros de Molina de Segura 19 profesionales y "la apertura de este centro va a suponer 12 profesionales más en plantilla", aunque no aclara si estos últimos han sido ya contratados y se han incorporado.