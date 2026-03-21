La Región de Murcia, sin sanciones por la Ley de la Cadena Alimentaria en dos años

La Ley de la Cadena Alimentaria se modificó en el año 2021 con el objetivo de equilibrar las relaciones comerciales y asegurarle precios justos al consumidor. Entre otras cosas, se prohibió pagar por debajo del coste de producción, se impuso la obligación de formalizar los contratos por escrito y se establecieron en ellos unos plazos de pago que deben oscilar entre 30 y 60 días.

En este aspecto, la Región de Murcia es la peor comunidad autónoma de España. En los dos últimos años no se han registrado sanciones en el territorio regional porque es donde menos controles de oficio para verificar las relaciones comerciales de la cadena se han realizado. Asimismo, es donde menos se han supervisado estas transacciones comerciales. De acuerdo con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en el territorio del sureste español tan solo se realizaron 6 controles de oficio y 5 relaciones comerciales; una clara diferencia con respecto al resto de comunidades.

Por ejemplo, las que se encuentran más cerca con respecto a las inspecciones son Navarra, con 7 controles de oficio y 23 relaciones comerciales controladas (0 infracciones sancionadas), y Cantabria, con 8 controles de oficio y 16 relaciones comerciales controladas (4 infracciones con sanción).

Las zonas donde más sanciones se anotaron fueron: Islas Baleares (84), Andalucía (82), La Rioja (78), Galicia (39) y Castilla y León (28); en todas ellas se ha producido un aumento de las infracciones sancionadas respecto a 2024.

En la línea de la Región estuvieron la Comunidad Valenciana (bajan de 25 a 12 en 2025); el País Vasco (bajan de 89 a 8); Madrid (pasan de 5 a 3); Castilla-La Mancha (pasan de 11 a 2); Extremadura (pasan de 3 a 2), y Navarra, donde el descenso pasa de las ocho de 2024 a cero.

El balance de la Región de Murcia: 6 controles de oficio en 2025; 5 relaciones comerciales controladas en 2025; 0 infracciones con sanción en 2025; 0 infracciones con sanción en 2024

Otras comunidades

En líneas generales, las comunidades autónomas (CCAA) aumentaron las inspecciones para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en sus territorios a lo largo de 2025, con un saldo de 793 sanciones (+98,74 % respecto a 2024), de las que más de la mitad, 442, se dirigieron a operadores en Cataluña.

Estas sanciones se suman a las 991 que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) —dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)— impuso durante el pasado ejercicio, en el que recibió 28 denuncias que posteriormente investigó de los sectores hortofrutícola, de frutos secos, aceituna y vitivinícola.

Desde el inicio de su actividad en 2014, la AICA ha realizado 8.407 inspecciones de oficio que han dado lugar a 4.947 sanciones por un valor total cercano a los 28 millones de euros.

Los ejecutivos regionales, que también tienen órganos competentes en materia de control del cumplimiento de la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria, realizaron solo el año pasado 705 inspecciones de oficio (399 la AICA), lo que supuso la supervisión de 2.858 relaciones comerciales (2.978 la ), así como otras 19 por denuncias.