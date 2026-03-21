La Región de Murcia mostrará el potencial de su industria en Alimentaria 2026

Todas las comunidades autónomas de España estarán representadas en la próxima edición de Alimentaria+Hostelco 2026, una feria de referencia en la que mostrarán el potencial de su industria de alimentación y bebidas.

La participación autonómica estará encabezada por Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, que tendrán su propio espacio entre los 100.000 metros cuadrados que ocupará Alimentaria entre el 23 y el 26 de marzo en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.

La feria, que cumple 50 años, prevé contar con unas 3.300 empresas expositoras y recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % de ellos internacionales.

El pabellón autonómico Lands of Spain, con cerca de 6.000 metros cuadrados, pondrá en valor la riqueza gastronómica y cultural de la industria de alimentación y bebidas de España, según sus organizadores.

Alimentaria se articula en ese y otros once salones especializados: Intercarn; Organic Foods; Alimentaria Trends; Fine Foods; Grocery Foods; Coffe, Bakery & Pastry; Interlact; Restaurama; ExpoConser; Snacks, Biscuits & Confectionery; e International Pavilions.

La Región de Murcia estará representada en más de 2.200 metros cuadrados por 66 empresas, incluidas El Pozo Alimentación, Caramelos Cerdán, Sabater, Grupo Reina, Via Nature, Caprichos del paladar, Euro Caviar, Hida, Coato, Delicias Agrucapers, Cofrutos, Juver Alimentación y Aliminter.

Castilla y León

Además de Cataluña, la comunidad anfitriona, destaca la presencia de Castilla y León, con más de 200 empresas, una cifra similar a la anterior edición del salón de 2024, distribuidas en unos 4.100 metros cuadrados.

Entre ellas estarán Aguas Minerales de Ávila, Europraliné, Ibéricos Torreón, Aljomar, Fisan, Quesos El Pastor, Grupo Entrepinares, La Flor Burgalesa, Elgorrriaga Brands, Galletas Coral, la denominación de origen (DOP) Guijuelo y la indicación geográfica protegida (IGP) Torrezno de Soria.

Andalucía

Asimismo, habrá 65 empresas andaluzas (en línea con 2024) repartidas en más de 4.100 metros cuadrados, lo que hará que dicha comunidad sea una de las que más espacio expositivo tengan en Alimentaria.

Ybarra Alimentación, Aceites del Sur-Coosur, Los Jovianes, Grupo Osborne, Espadafor, Jamones Tartessos, Dehesa las Cumbres y Aceitunas La Tortola serán algunas de esas compañías.

Madrid

La Comunidad de Madrid mostrará el potencial de su industria agroalimentaria en un espacio de 4.080 metros cuadrados en el que participarán 78 empresas (número similar al de 2024).

Entre ellas figuran Mantequerías Arias, Chovi Internacional, Ahumados Domínguez, Familia Dionisio Sánchez, Timbo Foods Gomicare, Natruly y Casa Santoña.

La empresa biotecnológica BTSA y Astrid Trading International también formarán parte del espacio dedicado a los productos ecológicos de España, donde el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid contará con dos estands.

Comunitat Valenciana

Un total de 136 empresas valencianas acudirán a Alimentaria, un número parecido al de la anterior feria, en una superficie de 3.200 metros cuadrados.

Los visitantes podrán así conocer de cerca la oferta de compañías como Carmencita, Churruca, Olives Torremar, El Monagillo, Jijona, Polos Naturales, Chufas Bou, Arrocerías Antonio Tomás, Carnes Felix y Antiu Xixona.

El arroz y la chufa de Valencia, el turrón de Jijona y Alicante, la miel de trufa, el aceite de oliva, los dulces tradicionales, las especias y los productos ecológicos tendrán su lugar en el estand autonómico a través de sus empresas elaboradoras.

Noticias relacionadas

También habrá demostraciones de cocineros profesionales de Denia y Gandia, que prepararán platos tradicionales como la paella valenciana, arroz al horno, fideuà, suquet y buñuelos de calabaza, así como catas de aceite y degustaciones de trufa negra, cervezas y vinos con denominación de origen.