Los pacientes atendidos en Urgencias de la Región de Murcia por sustancias psicoactivas se duplican en una década

Las atenciones en las puertas de Urgencias de los hospitales de la Región de Murcia por el consumo de sustancias psicoactivas sin ningún tipo de control médico se han duplicado en la última década. Mientras que en el año 2014 fueron un total de 733 los pacientes atendidos en los centros hospitalarios por este motivo, en el ejercicio 2023 la cifra anual ascendió hasta los 1.667.

El último Boletín Epidemiológico de la Región de Murcia, dado a conocer este viernes por la Consejería de Salud, incluye el estudio 'Urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas 2014-2023', un trabajo que analiza la evolución de estos casos durante los últimos diez años en la comunidad, un periodo en el que han sido notificados un total de 10.443 episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo no terapéutico o no médico de sustancias psicoactivas.

Los autores afirman que este indicador permite monitorizar la evolución del uso no médico de estas sustancias, siendo capaz de detectar cambios en el perfil y las pautas de consumo.

La recogida de datos se realiza durante una semana al mes, los doce meses del año, designadas de forma aleatoria y al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas y para ello se analizan las historias clínicas de pacientes atendidos en Urgencias de las nueve áreas de salud del Servicio Murciano de Salud (SMS), durante el periodo 2014-2023. En este caso, se centran en los usuarios de entre 15 y 59 años.

Las sustancias más prevalentes son los hipnosedantes, la cocaína, el cannabis y el alcohol (asociado a otras sustancias). El 65% de las personas atendidas han sido hombres, y la edad media es de 36 años en este periodo.

Evolución de las sustancias más habituales en las atenciones por consumo de hipnosedantes en Urgencias hospitalarias de la Región. / L.O.

El trabajo del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud detalla por sustancias que los hipnosedantes son en general los que más episodios de urgencias han generado en la última década.

Aunque, entre las sustancias ilegales, la principal es la cocaína que se ha encontrado en uno de cada tres episodios (32,2%), seguida del cannabis (30,1%). Con respecto a la evolución de estas sustancias, la cocaína y el cannabis han aumentado el porcentaje de episodios a lo largo del periodo analizado, mientras que el resto de sustancias se han mantenido estables.

En el caso de los hipnosedantes se observa un descenso en 2023 con respecto a los 3 años anteriores coincidiendo con la pandemia de Covid-19, a pesar de que su prevalencia se ha mantenido estable a lo largo de todo el periodo, en torno al 40% de los episodios. Sustancias como la heroína y otros opioides, anfetaminas, MDMA y derivados se mantienen con prevalencias muy inferiores al resto de sustancias.

Más hombres y con una edad media de 36 años

Según el análisis de los pacientes atendidos en Urgencias hospitalarias de la Región de Murcia, el 65% son hombres frente al 35% de mujeres, con una edad media es de 36 años en este periodo.

En hombres destaca el consumo de cocaína, cannabis e hipnosedantes, mientras que en las mujeres destaca claramente el consumo de hipnosedantes, que son causantes de más de la mitad de episodios de urgencias atendidos. El patrón más habitual es el consumo de una única sustancia psicoactiva, independientemente del sexo.

Aunque, en 2023 la edad media se ha mantenido entre 35 y 37 años, al analizar por sustancias, se observa que aquellos que acuden a urgencias por el consumo de opioides tienen una edad más avanzada (43,8 años), mientras que los que acuden por consumo de cannabis son los más jóvenes (32,5 años).

El paciente es dado de alta en un 80% de las ocasiones

La distribución de las urgencias, según la resolución de la misma, no ha variado a lo largo del periodo de estudio, siendo lo más frecuente que el paciente sea dado de alta, con un 80,8% de las ocasiones. No obstante, se observa un descenso a lo largo de los años del número de urgencias que precisan ingreso hospitalario (16,6% en 2014 y 10,9% en 2023), al igual que la prevalencia de traslado a otro centro, que ha disminuido pasando de 7,8% en 2014 a 1,9% en 2023.

El alta médica es la principal resolución de este tipo de episodios de urgencias, independientemente de la sustancia. Sin embargo, el cannabis, la heroína y las anfetaminas son las más prevalentes en cuanto a ingreso hospitalario, así como los hipnosedantes, otros opioides y la cocaína son las que finalizan en muerte con mayor prevalencia.

Sustancias analizadas en el informe Opioides que engloban la heroína, metadona, buprenorfina, fentanilos y otros opioides (morfina, opio, etc). Estimulantes que se dividen en cocaína y estimulantes sin cocaína, como anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, cationinas, nicotinas y otros estimulantes. Hipnosedantes, formado por barbitúricos, benzodiacepinas, GHB-GLB (gamma hidroxibutirato–gamma butirolactona) y otros hipnóticos-sedantes (bromuro, escopolamina, etc). Alucinógenos como LSD (dietilamida del ácido lisérgico), ketamina, y otros alucinógenos (fenciclidina, peyote, etc). Sustancias volátiles como pegamento, cola, gasolina, óxido nitroso, etc. Cannabis que puede ser la hierba o resina, sintético (spice, parahexilo, etc) y/o aceite de cannabis. Alcohol. Otras sustancias psicoactivas sin especificar como pregabalina, pipradol, etc.

En el 58,8% hay una única sustancia

El estudio dado a conocer este viernes por Salud también diferencia entre si los pacientes atendidos lo han sido por el consumo de una única sustancia o por varias. Así, en el 58,8% de los episodios notificados entre 2014-2023, hay una única sustancia relacionada con la urgencia. En el 29,1% de los casos, la urgencia hospitalaria está relacionada con dos sustancias y en el 12,1% con tres o más sustancias.

El patrón de una única sustancia es el más común, independientemente del sexo, pues supone el 53,0%, en hombres y el 66,4% en mujeres.

Al mismo tiempo se analiza la vía de administración de las sustancias. El alcohol, hipnosedantes, anfetaminas y

La heroína es responsable de más de la mitad de las urgencias en 2023 (54,1%)

opioides, son consumidos en 2023, principalmente por vía oral. Por otro lado, la cocaína se consume esnifada y el cannabis fumado o vía pulmonar. Sin embargo, en el caso de la heroína, hay consumo pulmonar/fumado, seguido de oral, inyectado e incluso intranasal/esnifado.

A lo largo del periodo analizado se observa un cambio en las vías de administración de la heroína, disminuyendo la vía parenteral o inyectada, estabilizándose la vía intranasal o esnifada y aumentando la vía pulmonar o fumada. Además, la heroína es responsable de más de la mitad de las urgencias en 2023 (54,1%).

Para los autores, la recogida sistemática de este indicador hace posible observar tendencias emergentes de consumo, así como los cambios producidos en las pautas de consumo, en el perfil de las personas consumidoras y sirve como herramienta de apoyo para políticas de salud pública.