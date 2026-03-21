Sánchez Serna exige a España que se plante frente a Trump desde una Habana paralizada por el bloqueo energético

Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos en el Congreso y coordinador autonómico de la formación morada en la Región de Murcia, ya se encuentra en Cuba y ha actualizado a mediodía de este sábado su situación unas horas después de llegar como parte de la flotilla solidaria encabezada por Pablo Iglesias o Jeremy Corbyn. “Ayer ya pudimos caminar por las calles de La Habana, hablar con la gente y ver la situación tan difícil por la que está pasando el pueblo cubano”, ha declarado Sánchez Serna”. “Después de la orden ejecutiva de Trump y de tres meses sin recibir ni una gota de petróleo, Cuba está cubriendo el 40% de su demanda energética y sigue resistiendo y organizándose, priorizando las reservas que le quedan para hospitales, escuelas y población dependiente”, ha resumido el diputado morado, que considera la situación actual como la más grave por la que ha pasado nunca un país, que “lleva ya más de seis décadas de bloqueo, lo que le ha impedido desarrollarse como un país normal y al que ahora se le está negando la sangre para funcionar”.

“Hoy cuando todos nos echamos las manos a la cabeza por la subida de los combustibles por la guerra de Irán”, reflexionaba Sánchez Serna, “quiero que penséis que pasaría en España si estuviéramos 3 meses sin combustible”.

Sánchez Serna ha defendido que “Cuba no está pidiendo caridad, solo comprar petróleo con su propio dinero”, al tiempo que considera que “habla muy mal de Europa y también de España que nadie se atreva a plantar cara al fascista de La Casa Blanca”.

“¿Por qué decimos No a la Guerra pero no hacemos nada para parar esta guerra silenciosa y criminal contra Cuba? ¿Por qué España no se planta y vende petróleo, baterías o placas solares para Cuba”, se ha preguntado Sánchez Serna. Desde Podemos se lanza además una advertencia: “hoy le toca a Cuba pero si nadie le para los pies a Trump y a los fascistas antes o después también nos tocará a nosotros”. Por todo ello, ha concluido el diputado murciano, “hoy Cuba sigue siendo la causa de la humanidad”.