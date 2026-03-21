Inagurado el 25 aniversario de las Incursiones Berberiscas en Los Alcázares

Ya están aquí las XXV Incursiones Berberiscas en el Mar Menor. Los Alcázares ha dado este sábado el pistoletazo de salida a una edición histórica de su fiesta más emblemática con la celebración del pregón oficial. El acto, celebrado a las 12:00 horas del sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares, reunió a autoridades, festeros y vecinos en un ambiente de emoción, orgullo y tradición.

La jornada comenzó con la intervención del concejal de Festejos, José Carlos Castejón, que recordó a los festeros y festeras que ya no están y destacó el papel de todas aquellas personas que han hecho posible que esta fiesta llegue hasta su 25 aniversario, agradeciendo “a quienes empezaron, a quienes continuaron y a quienes hoy siguen manteniendo viva esta tradición”.

Durante el acto también se rindió un reconocimiento especial a quienes han ostentado la presidencia de la Asociación de Incursiones Berberiscas a lo largo de estos años: José Fernández, Antonio Ángel García, Andrés Flores y José Luis Giménez, poniendo en valor su implicación y compromiso con la consolidación de esta fiesta.

El actual presidente de la asociación, José Luis Giménez, agradeció especialmente a la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen María Conesa, su implicación como pregonera en esta edición tan significativa y destacó el crecimiento constante de la familia festera cuyo número continúa aumentando año tras año.

Uno de los momentos más simbólicos del acto fue el tradicional cambio de estandartes para entregar las nuevas capitanías del bando cristiano y berberisco, reflejo de la esencia histórica y participativa de esta celebración.

A continuación, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen María Conesa, pronunció el pregón, en el que destacó el valor cultural y turístico de las Incursiones Berberiscas: “Lo que ocurre en Los Alcázares durante estos días no sucede en ningún otro lugar”.

La pregonera invitó a quienes aún no conocen esta fiesta a visitarla y disfrutarla, poniendo en valor elementos tan característicos como el mercado medieval, las recreaciones históricas, el desembarco o los desfiles. Además, subrayó la importancia de la participación intergeneracional y compartió con los presentes vivencias personales en las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor de Los Alcázares.

“Gracias por hacer grande esta tierra, Los Alcázares y la Región de Murcia, con vuestro trabajo y esfuerzo. Los Alcázares es un pueblo que quiere conocer su historia, presumir de ella y compartirla”, añadió.

El acto fue clausurado por el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, quien destacó que “las Incursiones Berberiscas no son sólo un evento, son una forma de vivir. Hemos conseguido que sean una referencia y una auténtica seña de identidad”. Asimismo, puso en valor la implicación del municipio: “Cuando el pueblo de Los Alcázares se une, no hay quien lo pare”.

Las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor celebrarán su XXV edición del 2 al 5 de abril con una amplia programación que incluirá mercado medieval, desfiles, recreaciones, campamento festero y actividades para todos los públicos, consolidando a Los Alcázares como un referente festivo y turístico en la Región de Murcia.

Las Incursiones Berberiscas están organizadas por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Los Alcázares y la Asociación Incursiones berberiscas en el Mar Menor, con el respaldo de la Undef y Estrella de Levante. Esta iniciativa se engloba dentro de la Estrategia Turística de Los Alcázares 2025- 2027, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRPT) del Gobierno de España, con la financiación de la Unión Europea Next Generation EU.