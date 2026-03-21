La IA que va a cambiar cómo trabajan los autónomos y pymes se ha creado en Murcia

Imagina que con solo decir en voz alta lo que necesitas lllevar a cabo en tu negocio, se hiciera al instante. Sin menús, sin formularios, sin aplicaciones complejas y sin perder tiempo.

Ese escenario, que hace apenas unos años parecía propio de una película futurista, ya es una realidad gracias a una empresa tecnológica murciana.

STEL Order, software de gestión con más de 40.000 usuarios en España y Latinoamérica, presenta STEL Assistant: un agente de inteligencia artificial integrado dentro de su propio software que no solo responde preguntas, sino que ejecuta tareas reales.

El sistema es capaz de ejecutar tareas como crear facturas, buscar nuevos clientes por tu zona, revisar el stock y hacer pedidos de productos agotados o encontrar huecos en la agenda para programar citas. Todo con una simple instrucción. El usuario solo tiene que enviar un mensaje o un audio explicando lo que necesita y el software se encarga de hacerlo automáticamente.

Un software revolucionario

Mientras muchas herramientas utilizan la IA únicamente para responder preguntas o informar, esta tecnología va un paso más allá: interpreta lo que el usuario pide y lo transforma en acciones reales dentro del programa.

STEL Assistant convierte a STEL Order en el primer software de gestión en España en integrar un agente de inteligencia artificial generativa capaz de ejecutar acciones dentro del propio sistema.

Esto abre la puerta a una nueva forma de interactuar con el software empresarial.

Los usuarios ya no necesitan aprender a utilizar múltiples funciones o menús. Basta con explicar lo que quieren hacer y el sistema se encarga del resto.

Que gestionar un negocio sea tan fácil como pedir algo en voz alta

Según explican desde STEL Order, el objetivo de esta tecnología es reducir el tiempo que autónomos y pequeñas empresas dedican a tareas administrativas repetitivas.

«Nuestro objetivo es que gestionar un negocio sea tan fácil como pedir algo en voz alta», explica Jesús Mora, cofundador y CEO de STEL Order.

Desde la compañía defienden que la inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta accesible para cualquier negocio.

«La inteligencia artificial no debería ser algo complejo reservado a grandes empresas, sino una herramienta que ayude a autónomos y pequeños negocios a ahorrar tiempo y trabajar mejor», añade Alberto Abad, cofundador y CEO de STEL Order.

Dos agentes de inteligencia artificial que trabajan contigo

Este asistente cuenta con dos agentes especializados, cada uno diseñado para ayudar al usuario.

Por un lado está Order, encargado de ejecutar tareas dentro del sistema y automatizar el trabajo diario del usuario. Puede crear facturas, realizar pedidos a proveedores, asignar incidencias a técnicos o programar citas en la agenda del negocio.

Por otro lado está Profesor, un agente diseñado para resolver dudas y ayudar a los usuarios a aprender a utilizar el software. Funciona como un experto disponible en todo momento que guía paso a paso cuando alguien necesita ayuda.

Esta combinación permite que la inteligencia artificial no solo responda preguntas, sino que también actúe directamente dentro del software.

Por ejemplo, un usuario podría pedir: «Crea una factura para el cliente Miguel García por 350 euros»; «Revisa el stock y haz un pedido de todos los productos agotados»; o «Busca huecos en la agenda y dime si hay cita disponible mañana a las 10». Y el sistema ejecuta la acción automáticamente.

Un evento para descubrir el futuro del software empresarial

Esta nueva tecnología será presentada oficialmente durante un evento que la compañía celebrará el jueves 26 de marzo en la Casa de la Luz, en Murcia.

Durante la jornada, STEL Order mostrará cómo la inteligencia artificial puede integrarse de forma práctica en el día a día de un negocio, además de presentar otras novedades relacionadas con la evolución del software de gestión empresarial.

El encuentro reunirá a empresarios, profesionales y personas interesadas en tecnología y digitalización, que podrán conocer de primera mano cómo estas herramientas pueden transformar la forma de gestionar un negocio.

Además de la presentación de STEL Assistant, los asistentes podrán descubrir las próximas innovaciones en las que está trabajando la compañía y hacia dónde evoluciona la tecnología de STEL Order en los próximos años.

La asistencia al evento es gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente.

Tecnología desarrollada en Murcia con impacto en miles de negocios

Con esta firme apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial, STEL Order da un paso más en su evolución tecnológica y refuerza su posicionamiento como una de las empresas tecnológicas más innovadoras surgidas en la Región de Murcia.

Las personas interesadas en asistir al evento pueden reservar su plaza aquí o a través de la página web de STEL Order.