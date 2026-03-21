"Decepción" entre los transportistas, gasolineros y autónomos murcianos ante el plan anticrisis de Sánchez: "Llega tarde y es insuficiente"

"Decepción" ante un primer escudo social y económico anticrisis que es "insuficiente" y que "llega tarde" tras tres semanas de escalada del conflicto en Oriente Próximo con la consecuente subida de precios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este viernes las principales medidas anticrisis por la guerra y que van a movilizar hasta 5.000 millones de euros para beneficiar a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas en España.

"Sabemos lo que tenemos que hacer y cada paso que tomemos servirá para protegernos hoy y avanzar hacia un futuro mejor", aseguraba el jefe del Ejecutivo, pero tanto los transportistas murcianos como las estaciones de servicio y gasolineras de la Región recelan de que vaya a suponer un gran alivio económico -al menos inmediato- tanto para trabajadores como para los propios ciudadanos.

"Situaciones extraordinarias requieren de respuestas extraordinarias", decía Sánchez antes de anunciar, entre otras medidas, la rebaja del 20 al 10% en el IVA para la luz, el gas o los carburantes, la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos o los 20 céntimos de descuento por litro para el sector transportista.

"Nosotros pedíamos una deducción de 25 céntimos de euro por litro, ya que en la guerra de Ucrania ya se nos dieron 20. Durante estos años ha subido el IPC, todos los costes y lo lógico es que hubieran subido también las ayudas", lamentaba un "decepcionado" Manuel Pérezcarro, secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), ante la falta de medidas que el sector esperaba.

El paquete es "insuficiente" porque los transportistas no se beneficiarían de esa reducción del IVA al mínimo porque ya de por sí lo deducen. "Tampoco nos afecta la reducción del impuesto sobre los hidrocarburos porque ya recuperamos esa misma cantidad que se ha aprobado a través del gasóleo profesional", explicaba. Pérezcarro también echa en falta las ayudas directas por camión que pedían de 1.500 euros para los vehículos pesados "y en su proporción para los siguientes vehículos".

En definitiva, expone, lo único que les afecta son las ayudas directas de los 20 céntimos por litro que consideran "insuficientes" porque, "además, sobre esos 20 céntimos se aplica el 10% del IVA en lugar del 21%", concluía el secretario general de los transportistas murcianos.

La Froet lamenta que no se haya atendido la petición de recibir 25 céntimos de bonificación por litro

Por su parte, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región, José Baños, califica de "positiva" la rebaja del IVA a la gasolina y el diésel ante la posibilidad de que a partir de este sábado -con la publicación del plan integral de medidas plasmada en el BOE- un mayor número de conductores murcianos acudan más animados a repostar y llenar el depósito para ahorrarse dinero respecto a días atrás.

Sánchez aseguró en su comparecencia que los usuarios podrán ahorrar hasta 30 céntimos por litro repostado en función del tipo de carburante ante la bajada "a lo mínimo" que permite la Unión Europea, lo que se traduciría en "unos 20 euros de ahorro medio en caso de que se llene el depósito al completo".

No obstante, Baños considera que todas estas medidas se han quedado "obsoletas" y "llegan tarde" porque hace ya más de tres semanas que se inició el conflicto con el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán con el consecuente bloqueo y la escalada bélica en tensión en el Estrecho de Ormuz.

Y todo bajo un escenario que "parece que se va a poner mucho peor y que va para largo, especialmente con la amenaza de una escalada de la guerra". El Gobierno, señaló el presidente regional, mientras tanto, todos estos días "ha seguido recaudando lo mismo con el precio del combustible".

"Estaremos vigilantes"

Pedro Sánchez, que defendió que España se convertirá así "en el país con mayor escudo social y económico de toda la UE de una guerra que no avalamos", prometió que las diferentes medidas estarán vigentes “el tiempo que sea necesario” y que no se trata de un plan “cerrado”.

Precisamente en esto ponía el foco Francisco Casado, presidente de la Federación Nacional Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en Murcia: “Las rebajas del IVA nos parecen bien como punto de arranque, pero vamos a estar muy vigilantes con cualquier tipo de situación que sufran nuestros autónomos para que el paquete de medidas siga vigente y vivo para adaptarse a las situaciones que en el futuro nos van a venir”, advierte.

"No podemos pensar que ya está todo hecho y se van a solucionar todos los problemas de los autónomos murcianos", dice ATA

“Tras 21 días sin solución, consideramos que esto no debe de acabar aquí, hay sectores en los que el perjuicio y la crisis siguen estando sobre la mesa, como los autónomos del campo, la industria o el transporte y que necesitarán resolver situaciones complejas y una nueva cobertura”, recalca Casado, que advierte que "no podemos pensar que con esto está ya todo hecho y que con ello ya se van a solucionar todos los problemas de los autónomos murcianos y del país”.

Por último, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) también consideró "insuficiente" la bajada del IVA de carburantes, electricidad y gas al 10%, al entender que “apenas compensa el fuerte encarecimiento energético derivado de la crisis internacional provocada por la guerra en Irán”.